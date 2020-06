Bruselj priporoča odprtje notranjih mej s ponedeljkom, zunanjih postopno s 1. julijem

Odprava omejitev na zunanji meji, ki se z novim priporočilom komisije podaljšujejo za dva tedna, torej do konca meseca, ne bo splošna. Članice bodo pripravile seznam držav, ki izpolnjujejo tri merila: ustreznost epidemiološkega položaja, zmožnost zagotavljanja omejevalnih ukrepov med potovanjem in vzajemnost.

Komisija predlaga, naj bodo na prvem seznamu države Zahodnega Balkana, saj so epidemiološke razmere v teh državah podobne ali boljše kot v članicah unije ter zaradi posebnega in tesnega odnosa unije s temi državami, je pojasnila Johanssonova. Seznam držav, za katere omejitve ne bodo več veljale, bodo članice sproti nadgrajevale.

Za države, za katere bodo omejitve veljale še naprej, pa komisija predlaga razširitev kategorij oseb, za katere je dopuščena izjema. Ta sedaj velja za državljane EU, ki se vračajo domov, zdravnike, znanstvenike in čezmejne delavce. Po novem pa naj bi veljala tudi za mednarodne študente.

Notranje meje je treba odpreti najpozneje do konca meseca

Državam, ki omejitev na notranjih mejah ne nameravajo odpraviti s ponedeljkom, komisarka sporoča, da je treba to storiti čim prej, najpozneje pa do konca meseca, saj je pomembno, da so omejitve na notranjih mejah odpravljene pred začetkom odpiranja zunanje meje. K temu dodaja, da članice odpirajo notranje meje hitreje, kot je kazalo ob koncu minulega tedna.

Zunanji ministri več članic EU za ponovno vzpostavitev prostega gibanja po EU

Zunanji minister Anže Logar se je na pobudo nemškega kolega Heika Maasa udeležil videokonference na temo sproščanja omejitvenih ukrepov na mejah, na kateri so sodelovali še predstavniki enajstih drugih članic EU. Ministri so poudarili, da je skupni cilj ponovna vzpostavitev prostega gibanja med članicami EU, so sporočili z MZZ.

Pri tem je treba po mnenju ministrov zagotoviti, da postopni zagon turistične dejavnosti ne bo povzročil ponovnega porasta okužb z novim koronavirusom. Izpostavili so, da bodo vse turistične dejavnosti zahtevale odgovoren pristop, ki vključuje tesno usklajevanje med evropskimi partnerji.

Strinjali so se, da je predpogoj za razveljavitev uradnih opozoril pred potovanji nizka stopnja okužb v izvornih državah ter posebni ukrepi na področjih nadzora nad okužbami in zdravstva, predvsem v turističnem sektorju.

Ministri so se dogovorili za redno izmenjavo informacij med državami, ki je ključna za nadomestitev splošnih opozoril pred potovanji s konkretnejšimi potovalnimi nasveti, ki temeljijo na razmerah v posameznih državah, so še zapisali na ministrstvu.

Na videokonferenci so poleg Maasa in Logarja sodelovali še zunanji ministri Avstrije, Bolgarije, Cipra, Grčije, Hrvaške, Italije, Malte, Nizozemske in Španije ter državna sekretarja v zunanjem ministrstvu Francije in Portugalske, so sporočili z MZZ.