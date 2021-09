Zaradi (ne)odziva na prihajajočo pandemijo proti francoski ministrici sprožili preiskavo

Buzynova je ministrski položaj prevzela leta 2017, zapustila pa ga je februarja 2020, le nekaj tednov po tem, ko so v Franciji potrdili prve primere okužb, da bi se potegovala za županski stolček v Parizu.

Takrat je dejala, da covid-19 predstavlja 'zelo nizko tveganje', a pozneje priznala, da je vedela, kaj bo sledilo. "Ko sem zapustila ministrski položaj, sem jokala, ker sem vedela, da prihaja cunami," je junija lani dejala v intervjuju za časnik Le Monde.

Eden izmed očitkov, ki ga bodo v preiskavi skušali potrditi ali zavreči, se glasi, da ji je "spodletelo v boju s katastrofo". V Franciji so leta 1993 ustanovili posebno sodišče, ki preiskuje nepravilnosti članov vlade.

Kaj je vlada storila in česa ni?

Na petkovem zaslišanju je 58-letnica sicer zatrdila, da je vesela priložnosti, da bo lahko pojasnila svojo plat zgodbe in se bo pokazala resnica. Dejala je, da ne bo dovolila, da bi vrgli senco na njene in na vladne poteze, "ker so naredili zares veliko, da bi državo pripravili na svetovno zdravstveno krizo".

Preiskava naj bi se nato osredotočila tudi na vladni odziv na pandemijo – pripravljenost, sprejemanje ukrepov in vključevanje znanstvenih dognanj glede virusa. Pred sodnike naj bi v prihodnjih tednih tako moral tudi aktualni francoski minister za zdravje Olivier Veran, poroča BBC.

Na pariških lokalnih volitvah je Buzynovo sicer premagala Anne Hidalgo, januarja letos pa se je Francozinja nato pridružila kabinetu generalnega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.