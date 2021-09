'Ker je cepiv dovolj, je zdaj bolj smiselno uporabljati mRNA-cepiva'

Da bi bilo zanimanje za cepljenje po zelo tragičnem dogodku kaj manjše, v ljubljanskem cepilnem centru niso opazili. Nena Kopčaver Guček iz ZD Ljubljana pojasnjuje: "V soboto smo res cepili samo dopoldne, na tem mestu je bilo cepljenih 180 ljudi, danes, ko sem odšla – ob enih – pa 216."

Pomisleki in strahovi, ki so se ob smrti mlade ženske morda pojavili ali poglobili, so seveda razumljivi, pravi Zarja Muršič s Covid Sledilnika. Tistim, ki so se v zadnjih dveh ali treh tednih cepili z Janssenom, svetuje, naj v primeru hujših simptomov poiščejo pomoč. Miri pa, da so takšni zapleti zelo redki. "Vsi, ki so se odločili za cepljenje, so sprejeli pravo odločitev oziroma dobro odločitev, ker vemo, da cepiva zmanjšujejo tveganje za okužbo, s čimer tudi zmanjšujemo prenos virusa po družbi," razlaga Muršičeva.

Ščitijo tudi pred hospitalizacijo, večorganskim vnetnim sindromom in dolgim covidom. Kot pravi profesor Roman Jerala s Kemijskega inštituta, ne smemo pozabiti, da je tveganje za nastanek krvnih strdkov pri covidu-19 neprimerljivo večje kot pri cepljenju in vsak teden zaradi covida-19 umre več deset ljudi. Se mu pa zdi bolj smiselno uporabljati cepivi Pfizer in Moderna. "Do tovrstnih zapletov, torej tromboze s trombocitopenijo pri mRNK-cepivih ne prihaja. In že predvsem zato, ker so to cepiva, ki so bolj učinkovita, mislim, da bi veljalo bolj jasno poudariti in dejansko tudi ob samem cepljenju svetovati, če ne celo omejiti cepljenje samo na ta cepiva," pravi Jerala.