Molnupiravir doslej pri nas prejela le peščica bolnikov

Doslej so zdravilo izdali le na Golniku ter v UKC Ljubljana, kjer so navedli, da noben od bolnikov, ki je prejel molnupiravir, v nadaljevanju ni potreboval bolnišničnega zdravljenja. Na Golniku je prvi bolnik dobil molnupiravir 14. decembra.

Zdravila so razdelili med štiri bolnišnice - oba klinična centra, Kliniko Golnik in Splošno bolnišnico Celje. Predvideno je sicer, da glavno indikacijo za predpis zdravila bolniku postavil zdravnik, ki bo prišel prvi v stik z bolnikom, pri čemer se bo posvetoval z enim od zdravnikov iz covidnih bolnišnic. Kakšen je točen protokol izdajanja zdravil, ki so ga naredili na infekcijski kliniki UKC Ljubljana, ni jasno, saj ga od tam ne želijo posredovati.

Nova zdravila proti covidu-19 so sicer skrajni ukrep za najbolj tvegnane bolnike, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bo po okužbi s koronavirusom prišlo do težjega poteka bolezni. Najpomembnejši dejavnik tveganja je za težji potek covida-19 je sicer starost, ostali pa so izredno prekomerna telesna teža, sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, srčno popuščanje in druge srčne bolezni, ledvična odpoved in jetrne bolezni. Dejavnik tveganja je tudi nosečnost, a zdravila molnupiravir nosečnicam ne predpisujejo, ker obstaja možnost poškodovanja ploda. Prav tako ga ne bodo predpisovali doječim materam in otrokom.

Zdravilo deluje na koronavirus tako, da poveča mutacije v virusu in ga onesposobi tako, da se ta ne more več razmnoževati. Najprej so ga razvili za zdravljenje gripe in ebole, potem pa se je izkazalo, da dobro deluje tudi na novi koronavirus.

Slovenija del skupnega evropskega naročila zdravila proti covidu-19 paxlovid

Evropska agencija za zdravila (Ema) je že novembra odobrila izredno uporabo molnupiravirja proti covidu-19 proizvajalca Merck. Sredi decembra pa so dali zeleno luč tudi Pfizerjevemu zdravilu paxlovid. Tudi ta se lahko uporablja za zdravljenje odraslih bolnikov s covidom, ki ne potrebujejo dodatnega kisika in pri katerih obstaja večje tveganje, da bo bolezen napredovala v hudo obliko. Po klinični študiji paxlovid zmanjša število hospitalizacij in smrti pri ogroženih osebah za skoraj 90 odstotkov. Učinkovito pa naj bi bilo tudi proti novi različici koronavirusa omikron.

Na ministrstvu za zdravje so nam pojasnili, da poteka za nakup paxlovid evropsko skupno javno naročilo, kateremu se je priključila tudi Slovenija. Postopek še ni zaključen zato tega, kdaj naj bi prvi odmerki prišli v Slovenijo, še nimajo.