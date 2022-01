Odločb za opustitev cepljenja proti covidu-19 iz zdravstvenih razlogov ne izdajajo

A to je možno le za tista cepiva, ki so po zakonu obvezna, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. Cepljenje proti covidu-19 ni obvezno, je pa v praski ena od "vstopnic" za udejstvovanje v javnem življenju. Na ministrstvu tako odgovarjajo, da lahko takšna oseba pridobi PCT-pogoj, če preboli covid-19 ali pa se testira.

Katere so kontraindikacije za cepljenje proti covidu-19?

V Sloveniji so trenutno dostopna štiri cepiva proti covidu-19 – mRNA-cepivi Pfizeja in Moderne ter vektorski cepivi AstraZenece in Johnson & Johnsona – a se v zadnjih mesecih priporoča uporaba mRNK-cepiv zaradi večje učinkovitosti in manj resnih zapletov. Vektorska cepiva se lahko uporabijo le na izrecno željo osebe, ki se cepi, ali ko je uporaba mRNA-cepiva kontraindicirana.

Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da so medicinske kontraindikacije za cepljenje proti covidu-19 zelo redke. Po smernicah in navodilih za cepljenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se oseba ne cepi proti covidu-19, če je preobčutljiva na predhodni odmerek cepiva ali ima znano preobčutljivost na katero od sestavin cepiva. Ob alergični reakciji na prvi odmerek je potem možna uporaba druge vrste cepiva za drugi odmerek.

Če se pri posamezniku po prvem odmerku pojavi resen neželen učinek, potem zdravnik individualno presodi o nadaljevanju cepljenja ali o cepljenju z drugim cepivom, pri čemer upošteva vzrok za neželeni učinek in trenutno epidemiološko situacijo.

Razprave o morebitni uvedbi obveznega cepljenja potihnile

Medtem ko so pred nekaj tedni praktično vsak dan prihajale nove pobude za uvedbo obveznega cepljenja, pa so te v zadnjem času potihnile. Predlog za uvrstitev cepljenja proti določeni bolezni na seznam obveznega cepljenja poda NIJZ, a so se njihovi epidemiologi že trikrat izrekli proti taki uvedbi za cepljenje proti covidu-19. Med drugim menijo, da "obveznost cepljenja še ne pomeni, da se bo prebivalstvo v zadostni meri odločilo za cepljenje". "Poskus uvedbe obveznega cepljenja proti covidu-19 bi lahko povzročil neugoden družbeni odziv ter odklonilen odnos do vseh cepljenj in drugih javnozdravstvenih ukrepov," so ocenili. Prvi epidemiolog NIJZ, Mario Fafangel, ob tem izpostavlja, da bi lahko bil rezultat uvedbe obveznega cepljenja prezasedenost komisije za cepljenje zaradi vlog za opustitev cepljenja.