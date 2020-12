Čakal na rezultate testa, kmalu po sprejemu na oddelek umrl

Za oddajo Preverjeno je spregovorila partnerica pokojnega, ki je imel tudi pljučnega raka. Sorodnica od ptujske bolnišnice zahteva pojasnila, zakaj je bilo potrebno testiranje in kaj se je z njenim partnerjem dogajalo v času, ko je čakal na rezultat testa. V bolnišnici o primeru ne govorijo, napovedujejo pa, da bodo konec tega meseca znani rezultati internega strokovnega nadzora.

Med čakanjem na rezultate testa umrl za infarktom

O težavah bolnikov, ki so morali zaradi nedopustno dolgega čakanja na rezultat testa na novi koronavirus tudi po več dni čakati na obravnavo pri zdravniku, smo že večkrat poročali, Dnevnikpa razkriva še en tragičen primer, ki jim ga je posredovala novomeška zastopnica pacientovih pravic Zlata Rebolj. Nanjo so se namreč nedavno obrnili svojci bolnika, ki je umrl med čakanjem na rezultate testiranja. Svojci se sicer uradno niso pritožili, so pa zastopnici razkrili, da je njihov sorodnik svojega osebnega zdravnika po telefonu obvestil, da ima bolečine v prsih in oteženo dihanje, v ambulanti pa so ga poslali na testiranje na novi koronavirus. "Izvidov bolnik ni dočakal, po smrti pa se je pokazalo, da ga je doletel akutni miokardni infarkt,"je dejala Reboljeva.

Reboljeva opozarja, da je sicer testiranje ob znakih covida-19 smiselno, a zaradi tega v zdravstvu ne bi smeli odlagati pregledov. "Ni prav, da bolnike kar odslavljajo. Njihove težave je treba reševati pravočasno,"opozarja zastopnica, ki ugotavlja, da imajo bolniki ob trenutnem načinu delovanja zdravstva pogoste težave pri iskanju pomoči.

Prve ocene posledice epidemije v zdravstvu

Ministrstvo za zdravje je pripravilo podatke o prvi oceni posledic epidemije koronavirusa, pri čemer ugotavljajo, da je bilo odpovedanih 5.283 nenujnih operacij in posegov. Največ je bilo odpovedi operacij sive mrene, sklerozacije krčnih žil, ORL-operacij in artoskopskih operacij. Odpovedanih je bilo kar 8.653 nenujnih specialističnih pregledov, in sicer največ na področju dermatologije, nevrologije, ortopedije in kardiologije. Prav tako so odpovedali kar 12.104 nenujne diagnostične preiskave, in sicer največ MR skeleta, preiskave EMG, CT toraksa in abdomna ter UZ vratnih žil in UZ mehkih tkiv. Zaradi krčenja dejavnosti na račun povečevanja potreb po obravnavi bolnikov s covidom-19 pa je bilo odpovedanih tudi več kot 26.000 nenujnih zdravstvenih storitev.