Carotta: Najbolj črn scenarij predvideva tudi zaustavitev onkoloških operacij

V Sloveniji je pozitivnih več kot 50 odstotkov testov PCR, vse bolj polne so tudi bolnišnice. V javnost je prišla celo informacija, da je intenzivnih postelj zmanjkalo. Da je zadeva zdaj že pod kontrolo, zagotavlja koordinator za bolniške postelje Robert Carotta, ki dodaja, da bodo v torek dobili še dodatnih 30 intenzivnih postelj. A stiska je kljub temu velika, glede na najbolj črn scenarij bi namreč potrebovali 330 intenzivnih postelj, kar pomeni, da imamo 30 postelj premalo. Kot pravi Carotta, se bodo o tem, kje dobiti manjkajoče postelje, z bolnišnicami pogovarjali še ta teden.

"Vrag je vzel šalo: v Sloveniji je zmanjkalo intenzivnih postelj," je na družbeno omrežje zapisal zdravnik Federico Potočnik, specializant infektologije iz celjske bolnišnice. Kot je pojasnil Koordinator covidnih bolnišničnih postelj Robert Carotta, je že pred to objavo začel poizvedovati, kaj se je zgodilo, saj da bi morali imeti prostih še vsaj 25 postelj. "Potem smo izvedeli, da so v Ljubljanskem UKC postelje pripravljene, ampak ker so bile prazne, je bil kader doma," je pojasnil. Dejal je, da se je v zgodnjih popoldanskih urah v ljubljanskem kliničnem centru zgodil "pravi cunami", ki je zapolnil vse takrat razpoložljive intenzivne postelje. "Zato je bilo treba malo počakati, reorganizirati in vpoklicati manjkajoči kader v tako imenovani DTS," je razločil in dodal, da je zdaj zadeva pod kontrolo. Trenutno je za čez noč prostih 15 intenzivnih postelj, v torek pa se odpira dodatnih 30. "V torek bo 363 razpoložljivih intenzivnih postelj," je zagotovil. Na vprašanje o tem, ali je Bergamo že pri nas, je Carotta odvrnil, da se je potihem že kar nekajkrat zgodil. "V zadnjih 10 do 14 dnevih so bili praktično vsi urgentni centri že pred večjim navalom pacientov, zadnji najbolj odmeven se je zgodil prejšnji petek v Mariboru, ko je na 30 postelj zunaj čakalo 50 oseb," je dejal in dodal, da se lahko zahvalimo samo izredni požrtvovalnosti kadra v urgentne centru pod vodstvom predstojnika Gregorja Prosena, da so v kratkem času uspeli zagotoviti dovolj postelj in oskrbeti vse. Pravi, da se je pred tem podobno zgodilo tudi v Izoli, Novem mestu, Brežicah in na Jesenicah. "Verjamem, da je bilo tako tudi že v vseh ostalih bolnišnicah, pa niti še ne vem vsega," je dodal.

Najbolj obremenjene so bolnišnice Maribor, Celje, Ljubljana in Izola Trenutno so najbolj obremenjene bolnice v črti med Mariborom in Izolo, torej Maribor, Celje, Ljubljana in pa Izola. "Seveda tudi vse ostale bolnice bistveno ne zaostajajo za obremenitvami, Murska Sobota je že kar nekaj dni polno zabita, nič ne zaostaja tudi Novo mesto, nekaj malega rezerve je še v jeseniški bolnišnici," je dejal. Kritičnost razmer je po njegovih besedah simetrično razporejena po vsej Sloveniji, poudarek pa je trenutno na Celju. Večjo težavo kot dejanske postelje in prostor predstavlja pomanjkanje kadra, zato so v bolnišnice na pomoč priskočili tudi študentje, prostovoljci rdečega križa in vojska. "Vojska se je odlično odzvala in ponudila veliko svojega kadra," je dejal Carotta. Pojasnil je, da bo kader, ki dela v vojski, pretežno opravljal dela na urgenci, nekaj pa tudi po oddelkih. Kader, ki je zaposlen v bolnišnicah, pa se bo lahko preusmeril tudi na covidne oddelke. "Verjetno pa se bo tudi kakšen od vojaške zdravstvene enote vključi direktno delo na covidnem oddelku, to je odvisno predvsem od kadrovskih razmer posamezne bolnišnice in pa od koordinatorja za kadre v bolnišnicah, kamor bodo pripadniki SV napoteni," pojasnjuje Carotta.

icon-expand UKC Covid 19 Lo res 043-5 FOTO: Matej Povše / UKCLJ