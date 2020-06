Deklaracijo so na današnjem strokovnem posvetu v Portorožu ob zaključku prvega vala epidemije covida-19 podpisali minister za zdravje Tomaž Gantar, generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar, direktor UKC Maribor Vojko Flis, direktorica Splošne bolnišnice Celje Margareta Guček Zakošekin direktor Univerzitetne bolnišnice Golnik Aleš Rozman.

Kot so zapisali v deklaraciji, se je v dnevih epidemije izkazala visoka strokovnost in požrtvovalnost zdravstvenega osebja na vseh nivojih od bolnišnic do domov za starejše občane. "Doživeli smo veliko enotnost in disciplino prebivalk in prebivalcev, kar je izdatno vplivalo na skupen uspeh Slovenije,"so prepričani.

Posebne okoliščine dela so po njihovih navedbah postavile na preizkušnjo tudi zdravstveno infrastrukturo, za katero se izkazuje, da le stežka v danih razmerah obvladuje hkratno epidemijo in celotno redno zdravstveno oskrbo. Zato so opozorili na nujne posodobitve v stavbah in opremi slovenskih zdravstvenih zavodov, ki ne bodo prenesli odlašanja naložb."Hkrati je čas, da se poišče ustrezne spodbude, da v bolnišnicah obdržimo najboljši kader, ki zaradi lažje organizacije življenja zapušča najbolj obremenjena delovišča," so pozvali.

Opozorili so še, da način plačevanja zdravstvenih storitev ne sledi resničnim okoliščinam in dejanskim potrebam, kar se je dodatno potrdilo v času epidemije, ki je ob zmanjšanju načrtovanih storitev in večjem obsegu dela in potrebne opreme kritično zarezalo v poslovanje bolnišnic. Le hitre prilagoditve skrbnikov zdravstvenih zavarovanj in celostni finančni ukrepi ustanovitelja lahko po navedbah podpisnikov deklaracije stabilizirajo poslovanje in omogočajo dolgoročno preživetje javnega in dostopnega zdravstvenega sistema.

Po premaganem prvem valu epidemije so se tudi zahvalili vsem prebivalcem za sodelovanje in izredno podporo, ki so jo v tem času izkazali zaposlenim v zdravstvu, ter podjetjem in zasebnim donatorjem, ki so s sredstvi ali drugo pomočjo olajšali delovanje. "Vsaka pozornost je pomenila veliko priznanje in podporo v težkih trenutkih,"so zapisali. Ob tem pa prebivalce prosijo za razumevanje in potrpežljivost ob vzpostavljanju zdravstvenih storitev pod novimi pogoji dela, ki bodo zagotavljali varnost tako bolnikom in obiskovalcem kot tudi zaposlenim.

Vodstva štirih slovenskih bolnišnic, ki so nudile zdravstven nego okuženim s covid-19 je pozdravila tudi Jelena Baronik, direktorica hotela Palace Porotorož, kjer se je posvet odvijal: "Epidemija korona virusa je pokazala na pomen in razumevanje družbene odgovornosti velikih gospodarskih sistemov. Zato se je družba MK Group odločila za regijsko družbeno odgovorno pobudo Zahvala junakom, v kateri 450 zdravnikom ter medicinskim sestram iz Slovenije, Hrvaške in Srbije podarja oddih v naših hotelih. Družba MK Group ustanovitelja Miodraga Kostića bo v hotelu Kempinski Palace Portorož med 15. junijem in 15. avgustom gostila 100 zdravnikov ter medicinskih sester, ki prihajajo na brezplačni obisk prestižnega portoroškega hotela."