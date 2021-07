'Če bo jeseni pritisk na bolnišnice zelo velik, bo treba spet razmišljati o zaostrovanju'

Po napovedi spremembe strategije boja proti covidu-19 se računa na čim večjo precepljenost ljudi in striktno upoštevanje pogoja PCT, javnega življenja ne bomo več zapirali, odgovornost bo na posamezniku. Kaj pa, če ne bo dovolj precepljenih? Kaj, če se število okužb močno poveča? In kaj o tem pravi stroka?

V novi strategiji boja proti koronavirusu, ki jo je napovedala vlada, določeni ukrepi vsekakor ostajajo – predvsem so to splošni ukrepi, kot je nošenje mask v zaprtih prostorih, ko ni pogoja PCT, vzdrževanje razdalje, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje in ustrezno prezračevanje, je v oddaji 24UR ZVEČER povedala vodja strokovne svetovalne skupine Mateja Logar. "Brez tega žal ne moremo računati, da se okužbe ne bi širile. Tisto, kar je najbolj pomembno, pa je dobra precepljenost, ki nam zagotavlja ne samo mirno poletje, ampak miren vstop v jesen in upajmo tudi v zimske mesece."

Kaj pa, če bo precepljenost ljudi ostala nizka? Polno cepljena je ta hip namreč le dobra tretjina ljudi. "Tukaj smo v zaostanku, računali smo, da bomo do začetka poletja dosegli 60 odstotkov precepljene odrasle populacije, žal je ta odstotek ostal nižji," priznava Logarjeva. Vsak, ki se odloči za cepljenje, po njenih besedah pomembno prispeva k temu, da bodo stvari in storitve lahko ostale odprte, da bodo šole odprte, da bo zdravstveni sistem funkcioniral tako, kot je potrebno, in da bo gospodarstvo lahko opravljalo svoje dejavnosti brez omejitev. Premier Janez Janša je med drugim napovedal, da testiranje od srede avgusta predvidoma ne bo več brezplačno. Logarjeva je na vprašanje, ali bo to po njenem mnenju spodbudilo cepljenje, odgovorila, da se je v Franciji po takšni napovedi za cepljenje odločilo okoli dva milijona ljudi. "Tudi pri nas upam, da se bodo tisti, ki se trenutno rajši testirajo, potem raje odločili za cepljenje. Zavedati se moramo, da nam testiranje nekaj pove za tistih 48 ur, ko smo testirani, nam pa ne nudi nobene zaščite." Če se bo jeseni spet povečalo število hospitaliziranih, bodo po besedah Logarjeve spet razmišljali o zaostrovanju ukrepov. "Upamo, da bo situacija jeseni in pozimi takšna, da ti ukrepi ne bodo potrebni. V Sloveniji je, kot vemo, eden od omejujočih dejavnikov število bolniških postelj oz. število postelj v intenzivni enoti in kader, ki je potreben za oskrbo takšnih bolnikov. Če bi bil pritisk na bolnišnice ponovno zelo velik, bi bilo treba kljub vsemu razmišljati o dodatnih ukrepih, vključno z določenimi omejitvami, po potrebi zapiranju." Glede morebitnih novih sevov in tretjega, poživitvenega odmerka cepiva pa Logarjeva pravi, da so cepiva po trenutnih podatkih učinkovita tudi proti delta različici, le da nekoliko manj kot proti alfa oz. klasični različici. "Podatki so za zadnjih osem mesecev od cepljenja, kjer se kaže, da je koncentracija protiteles zadostna. V Izraelu ljudje, ki so bili cepljeni, ne zbolevajo, prav tako v Veliki Britaniji je približno 0,5 % obolelih tistih, ki so bili cepljeni, vse ostalo so tisti, ki niso bili cepljeni ali so bili nepopolno cepljeni. Podatki se zbirajo, sproti bomo spremljali, kaj se dogaja in se po potrebi odločali o tretjem, poživitvenem odmerku," je še dejala.

icon-expand Dobra precepljenost nam zagotavlja ne samo mirno poletje, ampak miren vstop v jesen in upajmo, da tudi v zimske mesece, pravi Logarjeva. FOTO: POP TV

Tonin: Ko je na izbiro normalno življenje ali cepljenje, je odločitev lahka Minister za obrambo in prvak NSi Matej Tonin pa je povedal, da si vsi skupaj želimo čim prej vrniti v normalno življenje, za to pa rabimo določene ukrepe, ki omejujejo širjenje covida. "Najučinkovitejši ukrep je seveda cepljenje. Odločili smo se, da ne bo nič več omejevanja javnega življenja in zapiranja gospodarstva, ampak bo veljal striktno pogoj PCT, da širjenje virusa omejimo in da lahko normalno živimo." Na vprašanje, na podlagi česa pričakuje, da se bo zdaj cepilo več ljudi, je odgovoril, da gre za vprašanje zaupanja stroki. "Nimam prav nobenega razloga, da bi dvomil v to, kar govori stroka. Ta govori, da je to najbolj učinkovit ukrep, da lahko prepreči širjenje bolezni, da če že zbolite, so posledice potem milejše. Vsak človek, ki zaupa stroki, ne bi smel imeti nobenih pomislekov, da se cepi." Tonin pravi, da verjame, da se ljudje na koncu vedno odločijo prav. "Ko bo na izbiro normalno življenje ali cepljenje, mislim, da je odločitev lahka." Glede odzivov opozicije na dogajanje – od tega, da je koalicija pregreto ozračje ustvarila sama do tega, da nimamo operativne vlade, da je čas za predčasne volitve, da gre z novo strategijo boja proti koronavirusu za preusmerjanje pozornosti, da ni čas za žuganje, Tonin odgovarja: "Poletje je tukaj, na razpolago bodo turistični boni, želim si, da si ljudje odpočijejo, oddahnejo, da izkoristijo bone za športne in kulturne prireditve. Oddih bo koristil tako opoziciji kot tudi vladi. V teh razgretih političnih ozračjih je pametno, da naredimo korak nazaj, da bomo v prihodnosti lahko naredili dva koraka naprej."

icon-expand Vsak človek, ki zaupa stroki, ne bi smel imeti nobenih pomislekov, da se cepi, pravi Tonin. FOTO: POP TV

Kot pravi, opozicijo razume, njeni odzivi so pričakovani. "Glede na vse, kar se je zgodilo na referendumu, je jasno, da je bila dolžnost vlade, da sprostimo ventil in stopimo korak nazaj, da se lahko kot država osredotočimo na bistvene stvari – ključno je, da bo Slovenija gospodarsko okrevala, da bomo okrepili zdravstvo in da bomo šli pospešeno v digitalizacijo." Ko bodo poslanci potrjevali novega ministra za digitalizacijo, se bo po njegovih besedah pokazalo, ali je politika sposobna iti preko svojih okvirjev in se odločiti v korist države. "Ministra za digitalni preboj potrebujemo, ker je to državotvorno. Zaradi vseh evropskih mehanizmov bomo v prihodnjih mesecih dobili dodatne evropske milijarde, da naredimo ta digitalni prehod, in nujno potrebujemo nekoga, ki bo to usmerjal," je še dejal.