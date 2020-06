'Če bi potniki imeli masko tistih 20 minut, vozniku ne bi bilo treba osem ur voziti z njo'

Vozniki avtobusov na medkrajevnih linijah javnega potniškega prometa opozarjajo na "neživljenjske delovne pogoje" . Delodajalci jim zaradi specifike samega vozila (draga in zamudna homologacija), pa tudi načina dela (ročna izdaja oziroma validiranje vozovnic), ne namestijo pleksi stekla, ki ločuje voznika od potnikov in s tem zmanšuje možnost prenosa okužb - kot ga denimo imajo avtobusi mestnega potniškega prometa. Namesto tega morajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in ob upoštevanju vladnih ukrepov med delom uporabljati zaščitno masko in vizir.

Na novinarska vprašanja glede oteženih pogojev dela so nam danes odgovorili tudi v podjetju Arriva. Kot zagotavljajo, v skupini Arriva Slovenia javni potniški promet izvajajo v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi priporočili NIJZ. Ta "določajo obveznosti prevoznika, voznika / voznice in potnikov. Vsi vključeni moramo prispevati svoj del, da so vožnje v sredstvih javnega prevoza tudi v covid časih varne," pravijo.

"Sam imam še očala. Si predstavljate? Očala, maska in vizir, poleg tega pa osem ur sedim neposredno pred vetrobranskim steklom, skozi katerega pripeka sonce," nam je včeraj pripovedoval šofer, ki vozi za podjetje Arriva. "Masko imam premočeno po desetih minutah. Tukaj ne pomaga nobena klima." Zaradi vsega naštetega mu je pred dnevi postalo tako slabo, da je moral avtobus ustaviti med dvema postajama. "Stopiti sem moral dol, sneti vso opremo in se nadihati svežega zraka. Strah me je bilo, če bom potnike sploh lahko varno pripeljal na cilj," je dodal.

Vse potnike prosimo, naj spoštujejo sprejete ukrepe in tako poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih potnikov ter voznika oziroma voznice. Na avtobus naj ne vstopajo, če niso zdravi, upoštevajo naj higieno kašlja, spoštujejo varnostno razdaljo, nosijo zaščitno masko in se te ne dotikajo, si razkužijo roke pri vstopu in izstopu ter se med vožnjo dotikajo čim manj površin v avtobusu.

Njihovi vozniki so - tako v skupini Arriva Slovenija - v skladu z veljavnimi navodili in priporočili pristojnih institucij, opremljeni z zaščitnimi maskami, ki so obvezne za vse, ki potujejo z avtobusom, vizirjem, ki ga vozniki uporabljajo ob stikih s potniki, dezinfekcijskim sredstvom za roke in opremo za razkuževanje vozniškega prostora in vizirja. "Ker vozniki in voznice med posameznimi vožnjami skrbijo za dezinfekcijo delov avtobusa, ki bi se jih lahko med vožnjo dotikal potnik, pri tem uporabljajo tudi zaščitne rokavice," dodajajo.

Glede razlogov, zakaj maska in vizir ter ne zaščitno pleksi steklo pa so nam v pisnem odgovoru zapisali, da mora biti vsaka predelava oziroma spreminjane notranjosti avtobusa odobrena in homologirana s strani pristojnih institucij. "V regionalnih avtobusih naknadna vgradnja pregrad vozniškega prostora ni bila predvidena s strani proizvajalcev vozil, zato vozila za to niso prilagojena in je vgradnja takih pregrad vprašljiva z varnostnega vidika," navajajo.

Dodali so še, da v času veljavnosti trenutnih ukrepov niso prejeli nobene globe zdravstvenega inšpektorata zaradi nespoštovanja ukrepov.