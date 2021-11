'Če bi zdravljenje potrebovali samo cepljeni, bi bile številke obvladljive'

Vlada je na petkovi seji sprejela nove ukrepe za zajezitev epidemije covida-19. Čeprav se je govorilo o občutnem zaostrovanju in celo o morebitnem desetdnevnem popolnem zaprtju države, se to naposled ni zgodilo, vlada je posegla po "mehkejših ukrepih".

Bojana Beović, vodja svetovalne skupine za cepljenje proti covidu-19, za 24ur.com izpostavlja, da je situacija precej drugačna kot lani. "Takrat nismo imeli cepiv, testiranje je bilo v povojih, velik del populacije pa je bil še neprekužen. Zato je bila edina možnost čim bolj zapreti državo," pravi in dodaja, da "se da to lansko učinkovitost ukrepov danes lepo videti, ko sicer imamo cepljene in prebolele, pa gredo številke brez ukrepov v nebo".

Kot je poudarila, imamo zdaj na razpolago cepljenje in široko dostopne teste, prav tako vemo, kako se je treba vesti, da bi preprečili širjenje virusa. "Intervencija države s širokim zapiranjem je za velik del populacije, ki se zna samostojno in odgovorno spopasti z epidemijo, nepotrebna. Če bi potrebovali bolnišnično zdravljenje samo cepljeni, bi bile številke obvladljive," meni Beovićeva. "Trenutno pa je ta delež prebivalstva v Sloveniji še vedno premajhen in brez državnih ukrepov očitno ne gre," dodaja.

Po njenih besedah so ukrepi naravnani tako, da vplivajo na aktivnosti, ki so znane kot najbolj tvegane za prenos virusa. "Če bomo razumeli, čemu so ukrepi namenjeni, in se jih držali, bi morali delovati vsaj toliko, da bo naraščanje števila resno bolnih bolnikov s covidom-19 obvladljivo," je dejala. Ob tem sicer opozarja: "Če sprejeti ukrepi ne bodo delovali, ker ne bodo upoštevani, če se bosta nad stroko spet postavili politika in ulica in bo zato število bolnikov, ki so zaradi covida-19 življenjsko ogroženi, pospešeno naraščalo ter bodo s tem ogroženi tudi vsi drugi bolniki, bo gotovo treba poseči po bolj temeljitem zapiranju."

"Če želimo ob intenzivnem zimskem širjenju virusa živeti normalno ter ohraniti odprte šole in delovna mesta, bodimo modri in se zaščitimo: s cepljenjem, s pogostim testiranjem, z masko, razdaljo ... Vzemimo svoje življenje v svoje roke," še izpostavlja Beovićeva.