'Če bodo smučišča ostala zaprta, bomo od države zahtevali odškodnino'

Medtem ko iz Evrope prihajajo pozivi k zaprtju vseh smučišč, se praktično vsa slovenska smučišča ukvarjajo z eksistencialnimi vprašanji. Smučišča, ki se že od poletja pripravljajo na novo sezono, bodo težko preživela zaprtje. V zimski sezoni namreč pridelajo okrog dve tretjini zaslužka. Prav tako pa so ogrožena delovna mesta.

Predsednica združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badaličje v oddaji 24UR ZVEČER povedala, da v tem trenutku še ne vedo nič o dovoljenju za obratovanje niti nimajo približnega datuma. "Trenutno smo v veliki negotovosti," je dejala.

Glede odprtja smučišč pa državna sekretarka Ajda Cuderman pravi, da bodo to odločitev uskladili z NIJZ, več pa da bo jasnega v prihodnjih 14 dneh. "Žičničarje smo pozvali, naj se uskladijo glede na tista priporočila, ki so bila v veljavi marca, ter naj jih nadgradijo tudi glede gostinske oskrbe. Ko bomo imeli varno rešitev, se bo tudi ta dejavnost sproščala, ne glede na vse ostalo,"je zagotovila.

Božič Badaličeva je zagotovila, da bodo smučišča poskrbela za varnost ter za to, da do okužb tam ne bo prihajalo. Pa vendar – ali lahko preprečimo avstrijski scenarij, ko je smučišče Ischgl postalo žarišče okužb? "Kolikor nam je znano, je do okužb prihajalo v barih na smučiščih in ne na samih žičniških napravah. Menimo, da so naprave varne, smučarji pa so že s samo smučarsko opremo na nek način zaščiteni. V zaprtih žičniških napravah pa bi bili obvezni maske, razkuževanje in eventualno tudi omejitev maksimalnega števila potnikov. Sicer pa menimo, da so naprave varne," je odgovorila predsednica združenja slovenskih žičničarjev.

Prav tako je napovedala, da bodo žičničarji zahtevali tudi odškodnino od države, če bodo smučišča ostala zaprta. "Enako kot je napovedala Avstrija, bomo seveda zahtevali tudi mi. Od poletja smo se pripravljali na zimsko sezono, s tem so nastali veliki stroški."