Obrtniki in podjetniki: 'Če nas država zapira, nam mora tudi priskočiti na pomoč'

Kot je v sredo pozno zvečer na novinarski konferenci pojasnil predsednik vlade Janez Janša , se trenutno sedem od 12 statističnih regij po številu okužb glede na 14-dnevno pojavnostjo na 100.000 prebivalcev uvršča na rdeči seznam, ostalih pet regij pa na oranžnega. Na rdečem seznamu so Osrednjeslovenska, Gorenjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Savinjska in Jugovzhodna Slovenija. Vlada je sprejela nekatere ukrepe, ki bodo veljali po celotni državi.

V regijah, ki se uvrščajo na rdeči seznam, pa bo že od petka začasno prepovedano vsakršno zbiranje več kot 10 oseb, omejene bodo storitvene dejavnosti in nekatere športne aktivnosti. Omejeno bo tudi prehajanje med regijami, v odloku določene izjeme bodo enake, kot so bile spomladi pri prehodih med občinami. Nošenje zaščitnih mask bo obvezno tudi na prostem, razen ob predpisanih izjemah.

"Računamo, da bo ta 14 dnevni premor omogočil, da se situacija stabilizira, ali pa se trendi vsaj delno obrnejo navzgor," je za oddajo 24UR ZVEČER dejal vladni govorec Jelko Kacin in dodal, da je na mizi še več ukrepov, med drugim podaljšanje počitnic ali šolanja na daljavo, če bo to potrebno.

Med drugim je določila, da bo omejila neposredno delo v vseh šolah. Učenci od 5. razreda osnovnih šol in dijaki bodo od ponedeljka šolanje opravljali na daljavo. Tudi visokošolskim zavodom in univerzam so že priporočili, naj na ta način organizirajo čim več pedagoškega procesa. O ukrepu bodo po Janševih besedah znova odločali po jesenskih počitnicah.

– začasna prepoved vseh prireditev in zbiranj nad 10 oseb, – omejitev nekaterih storitvenih dejavnosti, – omejitev določenih športnih aktivnosti, – omejitev gibanja med regijami, ki bo veljala za regije, ki so obarvane, pri čemer bo za te regije uvedeno tudi obvezno nošenje zaščitnih mask povsod, tudi na prostem, razen ob predpisanih izjemah.

"Vlada ima pripravljene načrte in ukrepe za primer, da se situacija poslabša. Pripravljeni so tudi ukrepi za rdeče fazo, vključno z razglasitvijo epidemije, a bi se radi temu izognili, ker vemo, da to terja svojo ceno, in finančne blazine, kot je bila na razpolago za pomladni in poletni del epidemije, v prihodnosti v takšni meri ni na razpolago," je v sredo zvečer na novinarski konferenci dejal premier Janša.

Te besede seveda zelo skrbijo obrtnike in podjetnike. Kot je za oddajo 24UR ZVEČER poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija (OZS) Branko Meh, mora država podjetjem, ki jih zapira, tudi priskočiti na pomoč. "Pa ne le s sredstvi za plače in prispevke zaposlenih, poskrbeti mora tudi za likvidnostna sredstva, da bodo ta podjetja sploh lahko preživela," je dejal Meh in poudaril, da tudi ko neka dejavnost ne obratuje, nastajajo nekateri fiksni stroški, kot so elektrika, voda, razni krediti in lizingi, nekateri imajo tudi najemnine za prostore, kjer opravljajo dejavnost."Računamo na pomoč države," je še enkrat izpostavil in dodal: "V naših življenjih ni samo koronavirus, moramo tudi jesti in za to je treba ustvarjati."

Zaposleni v zdravstvu upajo, da se bodo ljudje držali ukrepov

Na sredini seji se je vlada odločila tudi za aktiviranje rezerv v zdravstvenem sistemu. Odredba, ki je že začela veljati, za zdaj prekinja izvajanje nekaterih preventivnih dejavnosti. V bolnišnicah pa je ukinjanje oziroma prelaganje nenujnih storitev prepuščeno izvajalcem in je odvisno od tega, koliko kapacitet potrebujejo za obravnavo bolnikov s covidom-19.

Mateja Logar z ljubljanskega UKC je v oddaji 24UR ZVEČER izpostavila, da zaposleni v zdravstvu upajo, da bodo ljudje upoštevali navodila. Problematično je predvsem druženje v popoldanskih urah in zabave. Če bodo novi ukrepi to uredili, je možnost, da se širjenje virusa omeji. Pandemski plan na nivoju države je sicer narejen, odpirajo se dodatne bolnišnice, tako da bomo tako uspeli zagotoviti dodatne postelje. Večja težava bo zagotovitev kadra, je znova poudarila. Obvezno nošnjo mask na prostem je ocenila, da je na zunanjem prostoru manjše tveganje, če pa smo v stiku z nekom, ki je okužen, pa je tudi možnost okužbe, je dejala.

V peti sklop protikoronskih ukrepov, ki jih bodo v četrtek obravnavali poslanci, je vlada vnesla tudi možnost podaljšanja turističnih bonov v prihodnje koledarsko leto.