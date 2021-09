Če imate po cepljenju nevrološke simptome, nemudoma obiščite zdravnika

20-letnica, pri kateri so danes v UKC Ljubljana potrdili smrt, je na nevrološko kliniko prišla s simptomi glavobola, motnjo vida in slabim počutjem, poleg tega je tudi bruhala. "Ta kombinacija simptomov, pravzaprav kakršni koli žariščni nevrološki izpadi, bodisi motnje vida, mravljinčenje po telesu, šibkost enega dela telesa ali polovice telesa, motnja govora ... skratka procesi, ki bi jih moralo narediti izvesti živčevje, pa jih ne more, so vedno zelo nevarni znaki," je dejal vodja službe za urgentno nevrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Igor Rigler.

"V kolikor so mlajši bolniki cepljeni z vektorskimi cepivi, naj bodo pozorni na te znake, ki se v tem izjemno, izjemno redkem zapletu lahko zgodijo v roku treh do 28 dni," je pojasnil in dodal, da so o tem že poročali tudi tuji zdravniki in raziskovalci, predvsem iz Nemčije in Norveške. "Statistika je znana, potencialno se to lahko zgodi pri enem na 100.000 cepljenih," je dejal.

Tromboza običajno nastane med 4 in 28 dni po cepljenju in jo spremlja trombocitopenija, je zapisano v navodilih, ki jih je za zdravstvene delavce pripravil NIJZ. "Čeprav so zaplet zaznali predvsem pri ženskah, mlajših od 60 let, menijo, da sta lahko prizadeta oba spola in da tudi ni prepričljivih starostnih mej," je pojasnjeno v navodilih, ki jih je delil tudi portal Necenzurirano.