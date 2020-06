'Če ne bo mogoče delati vsaj podobno kot pred epidemijo, je bolje, da se ne vračamo v šole'

Kot je povedal predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva SlovenijeGregor Pečan, so se morale šole po vrnitvi vseh učencev nazaj v šolo v začetku junija soočiti z vsem tistim, na kar so v njihovem združenju opozarjali že pred tem, namreč, da bo zelo težko zagotoviti priporočila, ki jih je za organizacijo pouka dal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Praktično nemogoče se je priporočil po njegovih besedah držati pri prevozih, kosilih, jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju in izbirnih predmetih. "Pri prevozu so težave predvsem tam, kjer je veliko vozačev. Konkretno na naši šoli je vozačev toliko, da nam je prevoznik zaradi pravila, da se lahko na 50-sedežnem avtobusu vozi le 14 učencev, zagotovil dva dodatna avtobusa, to je namesto dveh štiri. Vsem šolam pa prevozniki niso mogli zagotoviti toliko dodatnih avtobusov, tudi občine niso povsod pristale, da jih bodo plačale," opozarja Pečan, sicer tudi ravnatelj OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani.

Pri izbirnih predmetih je po njegovih besedah težava v tem, da so sestavljeni iz več oddelkov, šole pa namesto ene ne morejo organizirati npr. treh ur. Težave so zlasti pri neobveznih izbirnih predmetih.

Z vsem navedenim so, kot pravi, seznanili predstavnike NIJZ, predlagali so tudi, da se urnik po zgledu iz Avstrije prilagodi tako, da se določenih predmetov, kjer prihaja do mešanja skupin, ne bi izvajalo, a niso bili uspešni. "Na NIJZ pravijo, da nas sicer razumejo, a da ne morejo mimo svojega strokovnega stališča," pravi Pečan.