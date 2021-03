" V strokovni skupini smo pretresali različne načine, kako bi vplivali na potek krivulje epidemije, ki se v zadnjih dveh tednih spet slabša. Žal razen tega strogega zaprtja nismo našli učinkovitih ukrepov, da bi to dosegli, " je povedala sogovornica. Na mizi so bile tudi druge možnosti, med njimi krajša, petdnevna ustavitev javnega življenja, a so modeli pokazali, da ne bi bili učinkoviti. Začetka niso izbrali naključno - ker sta vmes dva vikenda in praznik, bo vpliv na gospodarstvo manjši.

O tem, ali bo 11-dni trajajoči strogi ukrepi zadostovali za ustavitev novega vala okužb, kdaj in kako se bo poznal njihov učinek in ali bodo v vsakem primeru trajali zgolj 11 dni, so se v oddaji 24UR ZVEČER pogovarjali z vodjo svetovalne skupine za covid-19 dr. Matejo Logar .

"Vsi člani strokovne skupne smo popolnoma soglasni, da so ukrepi potrebni, pa tudi, da je treba določiti trajanje. Tako da trajanje ukrepov se konča z 11. 4. in z 12. 4. nadaljujemo ukrepe glede na to, kje bomo v tistem trenutku glede na semafor sproščanja ukrepov. Skratka, ne bo se podaljševalo," je zagotovila.

Strokovna skupina pričakuje, da se bo v teh 11 dneh ustavila ta eksponentna rast okužb, ne pričakuje pa še zmanjšanja: "Seveda se zavedamo, da po koncu ukrepov je možno, da bo prišlo do ponovnega prehodnega blagega zvišanja, ki pa bo nižje, kot če ukrepov ne bi sprejeli," je ob tem še dodala Logarjeva. In opozorila, da je pri nas glavni omejujoči dejavnik število postelj v intenzivnih terapijah. "In tukaj če pogrnemo, bomo imeli stanje, kot je bilo lansko leto v Bergamu."

Ukrepi bodo delovali le, če jih bomo vsi upoštevali, zato Logarjeva apelira na vse državljane Slovenije, naj imajo to v mislih. Vsak, ki potrebuje zdravljenje v bolnišnici, na intenzivni terapiji, naj bo tega deležen, ne glede na to, ali ima covid ali ga nima, je dejala. "Pogosto se ne zavedamo, da če večamo število kapacitet za covidne bolnike, omejujemo dostopnost do zdravstvenih storitev za tiste, ki covida nimajo in jih ravno tako potrebujejo, ali akutno ali redno. Tudi na te moramo pomisliti in zaradi tega so ti ukrepi," je poudarila vodja strokovne skupine.

Maske na prostem

Kot smo že poročali, bodo po novem spet obvezne maske na prostem. Tako je bilo že doslej, če ni bilo mogoče vzdrževati razdalje, na kar pa so številni pozabljali.

Ob tem Logarjeva pojasnjuje, da so maske potrebne, ko smo v urbanih središčih, ko smo sami v naravi, pa ne. "Seveda maske pri rekreaciji, na zelenih površinah, kadar lahko vzdržujemo razdaljo 1,5 metra niso potrebne. Če pa gremo nekam, kjer je obljudeno, kjer je veliko ljudi na neki popularni točki, pa je priporočljivo, da imamo maske," je pojasnila. S tem ščitimo tako sebe kot druge.

Zaposleni naj bi v tem času v največji možni meri delali od doma oziroma koristili letni dopust. "Apeliramo na to, da vsi, ki imajo možnost, ki ne delajo neposredno v proizvodnji, da se napotijo na delo od doma," poziva Logarjeva, ki dodaja, da bodo morali tisti, ki bodo še hodili na delo, imeti potrdilo o nepogrešljivosti. "To je predvideno, da bo delodajalec izdal dokument, na katerem bo navedel, da je delavec nepogrešljiv na delovnem mestu in bo s tem lahko tudi prehajal preko regijskih mej in se udeležil delovnega procesa," je pojasnila.