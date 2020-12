Subjekti, ki so kršili odloke, ne bodo upravičeni do državne pomoči

Vlada je v predlog zakona PKP7 dodala nov člen. Gre za tako imenovani 89.a člen, ki pravi, da ne glede na določbe subjekt, ki je uveljavil pomoč v obliki:

- nadomestila za začasno čakanje na delo,

- delnega povračila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom,

- mesečnega temeljnega dohodka,

ni upravičen do pomoči, če mu je bila izrečena globa zaradi kršitve odloka, izdanega na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih.

Med temi odloki je naprimer prepoved prometa posameznih vrst blaga in izdelkov, v času praznikov se dostopna ponudba blaga in storitev znova oži. Od 24. decembra pa vse do 4. januarja so na primer bodo zaprte vse storitvene dejavnosti, kjer se ni moč izogniti telesnim stikom.

Prav tako so med odloki še prepoved oziroma omejitev gibanja, prepoved zbiranja ter prepovedi glede potovanj v države, kjer se je mogoče okužiti. Med odloki pa je še na primer obvezno nošenje mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih, pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra in v osebnih vozilih.

V primeru, da je subjekt storil kakršnokoli napako in se katerega od ukrepov ni držalo, pomeni, da ne bo upravičeno do pomoči.

Kot obrazložitev so navedli, da vlada odloke izdaja z namenom preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom, "zato je smiselno, da do pomoči po interventni zakonodaji niso upravičeni tisti, ki kršijo navedene vladne odloke".

Janša: Kdor ne spoštuje ukrepov, si tudi ne zasluži subvencij

PremierJanez Janša je na novi člen nakazal že v nedeljo, ko je komentiral provokacijo s Krvavca, ki se mu je zdela nepotrebna in škodljiva. "Kdor ne spoštuje ukrepov, si tudi ne zasluži subvencij za nadomestilo izpada prihodkov v času epidemije," je dejal.

Smučišče na Krvavcu, ki je bilo kljub vladnemu odloku o prepovedi obratovanja odprto, so inšpektorji kasneje tudi zapečatili. Najprej so zapečatili gondolo, ki smučarje prevaža iz doline na smučišče, medtem ko naj bi smučarjem, ki so bili že na progi, omogočili varen povratek v dolino. Zaradi obratovanja so smučišču naložili še dodatnih osem tisočakov kazni.

Kot so dodali na inšpektoratu, so upravljavca najprej večkrat pozvali, naj preneha z obratovanjem žičniških naprav. A v Rekreacijsko turističnem centru (RTC) Krvavec so prepričani, da smučanje ni škodljivo in dodali, da nameravajo kljub izrečeni globi obratovati vse do konca leta.