'Če potrebe po bolniških posteljah ne bodo padle, ukrepov ne moremo sproščati'

Zdravstveni minister Tomaž Gantar je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da državne sekretarke Tine Bregant ni razrešil, ker bi preveč sodelovala s kabinetom predsednika vlade Janeza Janše . " To prvič slišim, seveda se zdaj išče izgovore za njeno razrešitev. Razrešena je, ker delo v ožji ekipi je timsko delo, delamo cele dneve, že vrsto mesecev in tu ne more nihče igrati svoje igre, predvsem pa zraven delati še napake, na katere je opozorjen. Če se to ne neha, je logična poteza razrešitev ," je dejal.

Na mesto državnega sekretarja želi imenovati Uroša Prikla, ki mu v SDS zamerijo, da je dal alibi enemu od napadalcev na nekdanjega novinarja Mira Petka, ki so ga brutalno pretepli, zdaj pa je član SDS. "Gre za dogodek, ko je pričal pred 19 leti. On trdi, da je pričal pošteno, jaz pa vse pomisleke, dvome in napade na gospoda Prikla vidim bolj v kontekstu odnosa do Desusa in bližajočega se kongresa, kot pa neka dejstva. In glede na to, da poznam tudi druge očitke, vem, da temu ni tako."

Predsednik vlade je tudi poobjavil tvit, ki UKC Ljubljana sprašuje, ali Prikl res v nabavni službi kupuje teste za hitro testiranje po 32 evrov, bolnišnica v Slovenj gradcu pa po pet evrov. Če bi slučajno držalo, da pri teh nabavah res sodeluje, ga naslednji trenutek umaknem s postopka imenovanja za državnega sekretarja, odgovarja Gantar. "Vendar po njegovem zagotovilu, ki je preverljivo tudi na UKC Ljubljana, on ni bil zadolžen za nabavo medicinskih materialov, še najmanj pa teh testov."

Na vprašanje, ali bo s predlogom vztrajal kljub temu, pa: "Ko sem prevzel mesto ministra, sem dobil zagotovilo, da ne bo vmešavanja v kadrovske zadeve na ministrstvu in, nenazadnje, gospoda Prikla je potrdila kadrovska komisija DeSUS. V kolikor obstajajo resni in dokazljivi pomisleki, da je ravnal narobe, nimam s tem nobene težave, v kolikor pa je to nagajanje Desusu, pa mojega umika predloga ne bo," je odločen Gantar.

Glede pisma Karla Erjavca članom stranke, v katerem je ta zapisal, da je DeSUS levosredinska stranka, da je njegova idelogija antifažizem, socialna država, javno zdravstvo, šolstvo in da Janševa vlada preveč časa namenja ideloškim temam, Gantar pravi, da pri tem vidi pomisleke, ki so bili prisotni že ob vstopu DeSUS v koalicijo, glede na sodelovanje v preteklih letih in poznavanje razmer. "Nenazadnje sta ta pomislek izrekla oba kandidata za predsednika. Med članstvom je veliko nezadovoljstva in zato je takšno napenjanje mišic, ki se zdaj dogaja okoli tudi mojih državnih sekretarjev, v resnici nesmiselno."