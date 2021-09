Osebni asistenti: 'Če upoštevamo odlok vlade, lahko invalidi tudi umrejo'

Nekateri uporabniki namreč covida še niso preboleli, drugi se ne smejo ali se iz osebnih razlogov ne želijo cepiti, vsi omenjeni pa morajo na vsaka dva dni na testiranje, kar pa jim predstavlja velik napor, nekateri pa zaradi svoje bolezni brez spremljevalca sploh ne morejo na testirno mesto. Sicer pa zanje tudi strošek testiranja predstavlja veliko denarja, ki si ga težko privoščijo, pojasnjuje bralka in opozori, da jim brez testa ne morejo nuditi nujno potrebne pomoči. "Povejte mi, če je to človeško, če je to pravna in socialna država, ki zapove, da invalidna oseba, ki se ne more testirati, ostane brez nujno potrebne pomoči," se sprašuje.

"Osebna asistenca niso le klepeti in sprehodi. Osebni asistenti skrbijo tudi za nepokretne uporabnike, paraplegike, za ljudi, ki so odvisni od aparatur, ki se ne morejo sami hraniti, jim je treba menjati plenice," opisuje in doda, da uporabniku, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, po odloku vlade ne smejo nuditi osebne asistence.

Bralka še opozarja na nesmiselnost ukrepa, če je invalidna oseba pozitivna na covid, saj v takem primeru ne izpolnjuje pogoja PCT in tako ni upravičena do storitve osebne asistence. "Ali naj invalidi, ki so na covid pozitivni, ostanejo sami v postelji, brez hrane, vode, zdravil, ležijo v lastnih iztrebkih," se sprašuje in dodaja, da lahko "po mnenju naše vlade netestirani ali invalidi, pozitivni na covid, tudi umrejo zaradi prepovedi nudenja nujno potrebne pomoči in za to ne bo nihče odgovarjal". "Socialne storitve, kot so pomoč na domu in osebna asistenca, so za uporabnike nujno potrebne storitve in se jih ne sme pogojevati s PCT," je jasna.

A na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) so jasni. Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti, torej tudi uporabniki storitev osebne asistence, pojasnjujejo. "Ker navedeni odlok ne določa izjem v okviru osebne asistence, se uporabniku osebne asistence, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, ne dovoli uporabe storitev," pravijo, a dodajajo, da odlok, ki velja od 18. septembra, določa, da pogoj PCT ni potreben v primerih nujne osebne asistence.

"Ministrstvo je v času razglašene epidemije izvajalcem osebne asistence podalo navodila, kako postopati, če je uporabnik ali osebni asistent okužen s koronavirusom, v katerih je bilo navedeno, da naj, če je to le mogoče, za okuženega uporabnika poskrbijo svojci ali socialna mreža. V kolikor to ni mogoče, pa naj izvajalec osebne asistence poskrbi za uporabnika na način, da prihaja okuženi uporabnik v stik s čim manjšim številom osebnih asistentov, tako da mu je zagotovljeno izvajanje najnujnejših storitev osebne asistence. V primeru okužbe s covidom-19 je torej treba postopati po navodilih NIJZ, uporabniku osebne asistence pa nuditi nujno oskrbo," dodajajo.