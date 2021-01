Aleksander Čeferin: Resne možnosti za izhod iz te krize brez cepljenja ni

Skupaj z Evropsko komisijo so sodelovali v medijski kampanji dnevi cepljenja od 27. do 29. decembra lansko leto. "Pripravljamo strategijo, ker smo odvisni tudi od držav. Lahko bi postavili svoja pravila glede cepljenja, ampak je pridobivanje cepiva zelo regulirano v vseh državah, tako da se še pripravljamo na to, kako bomo pristopili k temu problemu. Na vsak način nam je popolnoma jasno, da resne možnosti za izhod iz te krize brez cepljenja ni," je dodal Čeferin.

O kampanji za množično cepljenje je govoril tudi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem . "Dogovorili smo se, da bomo skupaj naredili kampanjo prepričevanja ljudi in da bodo za to uporabili tudi platformo nogometa."

"Zelo pomembno nam je, da se ljudje cepijo. Zaupamo znanosti in mislimo, da je to edini način, da se v nekem doglednem času premaga virus, ki je praktično zaustavil ves svet," je za oddajo 24UR ZVEČER dejal Čeferin.

Sam se še ni cepil, saj še ni prišel na vrsto. A se je pripravljen cepiti takoj, "če bi to pomenilo del kampanje ali da bi s tem pokazal, da verjamem v učinkovitost cepiva. Seveda pa ne bom tega položaja izkoriščal za to, da bi se cepil pred tistimi, ki so bolj ogroženi od mene."

Kaj bi rekel Slovencem, ki dvomijo o cepljenju in v covidu-19 vidijo teorije zarote?"Ne čutim jeze do skeptikov, mislim, da so ob bombardiranju z raznimi dezinformacijami zmedeni. A želel bi jim povedati, da imamo na eni strani vso znanost tega sveta, agencije, ki to preverjajo, na drugi strani pa imamo dvomljivce brez resne znanstvene podlage." Če damo to dvoje na tehtnico, je popolnoma jasno, da se je treba cepiti, je dejal in dodal, naj ne nasedajo neznanstvenim sporočilom, da je cepljenje nevarno, da bo čez leta in leta povzročilo posledice itd."Za nas je popolnoma jasno, da zaupamo v znanost in zaupamo v regulatorje."

S pozivi k množičnemu cepljenju se je Čeferin znašel na istem bregu kot Janševa vlada, ki se prav tako zavzema za čim širše cepljenje. Čeferin na to odgovarja, da se "moramo vsi zavzemati za pravo stvar. In ko se zavzemamo za pravo stvar, ni pomembno, kdo je na kateri strani ali kdo je s kom v dobrih ali slabših odnosih. Absolutno podpiram to, da se začnemo cepiti."