Čeferin o tem, da Slovenija ni izpeljala posla z Alibabo: Bilo mi je nerodno

Epidemija, ki je v začetku letošnjega leta ustavila in spremenila svet, je posegla tudi v javno in zasebno življenje predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. O tem je spregovoril v obsežnem intervjuju za Dnevnik. Da po novem večinoma posluje prek videokonferenc, je označil kot"oteževalno okoliščino, saj je naporno reševati težave na daljavo". Prisega na osebni stik, je pa, kot je dejal, novi način življenja prinesel tudi dobre stvari: "Veliko sem bil z družino, prav tako še nikdar nisem bil v tako dobri fizični pripravljenosti kot zdaj. Najmanj enkrat na dan sem tekel po šest kilometrov."

"Ekonomske posledice bodo mnogo hujše kot zdravstvene"

Najbolj ga moti, ker nihče ne zna oceniti, do kdaj bo vse skupaj trajalo, pri tem pa opozarja na številne stiske ljudi, ki so se zaradi posledic epidemije znašli v negotovem finančnem položaju: "Težko si predstavljam življenje staršev, ki z otroki živijo v majhnem stanovanju in ne vedo, ali bodo jutri še imeli službo. Bojim se, da bodo ekonomske posledice na globalni ravni mnogo hujše kot zdravstvene," meni Čeferin.

Sam se trudi, da bi se njegovo življenje čim prej vrnilo v ustaljene tirnice, ta teden se je zaradi službenih obveznosti že mudil v Švici: "V Nyon sem odpotoval tudi zato, da ljudem pokažem, da se vračamo v običajno življenje. Prav se mi zdi, da ostajamo previdni, ne morem pa več poslušati napovedi, kaj vse nas še čaka ob drugem, tretjem in četrtem valu epidemije. To je tako, kot da bi ti govorili, da boš nekoč umrl, kar pa še ne pomeni, da moraš biti že danes prestrašen."

Ponudba Alibabe je bila "bistveno cenejša od konkurenčnih ponudb"

V drugi polovici marca, ko je epidemija pri nas dosegala vrh in smo imeli hudo pomanjkanje zaščitne opreme, je Čeferin prek kitajskega podjetja Alibaba Sloveniji zagotovil 300.000 mask. To je bila donacija, za tem je Čeferin s pristojnih ministrstev dobil še prošnjo, če lahko pomaga tudi pri nakupu, a se je po tem hitro začelo zapletati. Čeprav je bila po Čeferinovih besedah ponudba Alibabe bistveno cenejša od konkurenčnih ponudb, posla niso izpeljali.

Pred ustanoviteljem spletnega trgovca Alibaba Jackom Majem, ki je sicer njegov dober prijatelj, mu je bilo zaradi tega "nerodno", a sta si, kot pravi, tako blizu, da je razumel situacijo: "On od tega posla ne bi imel nič, ker niso jemali nobene provizije. Rekel sem mu, da to očitno ni pravi način za nakup in da se v Sloveniji dela drugače."

"Slovenci bi lahko bili zelo uspešni, a ne bomo, ker se neprestano delimo"

O svojem odnosu s trenutno oblastjo je dejal, da skoraj nima nobenega stika z njimi, so pa "naši aktualni politiki v primerjavi s tujino bolj občutljivi za kritiko". O kritikah, ki jih od politikov sliši na svoj račun, pa pravi, da jih sicer ne spremlja preveč, saj je"bolj slab v delovanju prek družbenih medijev in ne spremljam raznih portalov, kjer pišejo po naročilu".

Ga pa skrbi trenutni pravosodni sistem in odnos do novinarjev: "To je absolutno nedopustno, saj gre za neposredno rušenje sistema države."Čeferin opaža, da je kultura dialoga vse slabša: "Družbeni mediji imajo svoje prednosti, vendar so prav tako predmet brutalne zlorabe, kjer se širijo nestrpnost, rasizem, nacionalizem, seksizem, homofobija …" Kot je povedal za Dnevnik, je šele"od zunaj" spoznal, da bi Slovenci lahko bili zelo uspešni, a očitno nikoli ne bomo, ker se neprestano delimo: "Ko se nekomu zamerite, na tlesk prileti novih petdeset ljudi, ki vas napadajo. Tako so delali pred več kot sedemdesetimi leti v Nemčiji. Takrat so ljudi pretepli na cesti, zdaj z njimi obračunavajo na Twitterju."

Po njegovem mnenju so prav zato za demokracijo v državi ključni neodvisni mediji: "To še ne pomeni, da ste vsi novinarji nepristranski. Jasno mi je, da obstajajo tudi skorumpirani novinarji, tako kot obstajajo skorumpirani odvetniki, nogometni funkcionarji ali politiki. V trenutku, ko ne bo več neodvisnih medijev, smo končali."

O tem, kako bi sam ravnal kot predsednik vlade, pa je dejal, da se s tem ne ukvarja, saj ga slovenska politika ne zanima: "Imam izjemno zanimivo službo in zelo uživam v tem, kar delam."

Pred objavo odločitve, da letos evropskega prvenstva ne bo, ni zaspal do štirih zjutraj

Čeferin je prepričan je, da bo nogomet kmalu takšen, kot smo ga poznali pred epidemijo: "Poleti bomo igrali še brez navijačev, saj ne želimo ničesar tvegati, vendar upam, da se bodo obiskovalci lahko že jeseni vrnili na stadione."

Evropsko prvenstvo v nogometu, ki bi moralo biti med 12. junijem in 12. julijem v 12 evropskih mestih, je Uefa preložila na poletje 2021. Čeferin je povedal, da so to odločitev dolgo premlevali, zadnji dan pred objavo le-te ni uspel zaspati do štirih zjutraj. A, kot pravi, je bila odločitev za prestavitev prvenstva pravilna, saj si ne predstavlja, da bi nogometaši tako pomembne tekme odigrali pred praznimi stadioni.

O postopnem odprtju nogometnih lig v posameznih državah, vključno v Sloveniji, je Čeferin zaznal kar nekaj egoizma: "Dogaja se, da klubi gledajo na svoje interese in ne želijo igrati, če na lestvici zasedajo položaje, ki vodijo v evropska tekmovanja ali so blizu izpada iz lige." Navdušen pa je nad odločitvijo nemške lige, ki se je izkazala z zdravstvenim protokolom za klube: "Odprtje nemškega prvenstva je dobro znamenje, zato verjamem, da se bodo junija na igrišča vrnili tudi v Španiji in Italiji."

Liga prvakov, kot je za Dnevnik zagotovil Čeferin, se nadaljuje v avgustu, se pa o tem, kako točno bodo te tekme izpeljali, še pogovarjajo, možnih je več scenarijev: "Morda bo v četrtfinalu in polfinalu samo po ena tekma, možna je tudi organizacija zaključnega turnirja." O očitkih nekaterih slovenskih politikov, da se je koronavirus najbolj širil prav na nogometnih stadionih, pa Čeferin jasno: "To je tako nesmiselna in trapasta izjava, da ni vredna komentarja. Naslednji dan sem dobil klic predsednika vlade ene od največjih evropskih držav, ki se je zasmejal in rekel, da sem očitno vedel za koronavirus, še preden se je pojavil."