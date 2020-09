Čehi in Slovaki razglasili izredne razmere, čustvena Merklova pozvala k potrpežljivosti

Restavracije, bari in kavarne se bodo morali zapreti ob 22. uri, vsi, ki niso člani istega gospodinjstva, pa bodo morali zunaj nositi maske, če ne bodo mogli zagotoviti dvometrske medsebojne razdalje. Na Slovaškem so maske sicer že zdaj obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih.

V skladu z novimi omejitvami naj bi na Slovaškem s četrtkom prepovedali vse športne in kulturne dogodke ter bogoslužja. Poroke in pogrebi bodo dovoljeni samo, če bodo udeleženci predložili negativni test na okužbo s koronavirusom, je v torek poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je odločitev za izredne razmere utemeljil Prymula, si želijo ustaviti skokovito naraščanje okužb, da bi preprečili težave pri zdravniški oskrbi. Predvideva, da bodo izredne razmere čez mesec dni odpravljene in jih ne bo več treba podaljševati. Regionalne in senatne volitve bodo v petek in soboto potekale kot načrtovano.

" Ne želimo sprejemati takih ukrepov kot marca, ko so imeli težke posledice za gospodarstvo in življenje naših državljanov ," je zagotovil premier Andrej Babiš .

Športi dogodki se bodo denimo odvijali brez gledalcev, dogodki, na katerih se poje, bodo odpovedani. V nekaterih huje prizadetih regijah bodo začasno zaprli nekatere šole. Prireditve v zaprtih prostorih bodo omejene na deset ljudi, na prostem pa na dvajset. Bodo pa v nasprotju z dvomesečnimi izrednimi razmerami, ki so bile v državi v veljavi spomladi, tokrat meje ostale odprte. Zaenkrat niso predvidene niti dodatne omejitve za podjetja in gostinske obrate.

Eden izmed okužene dvojice Francesco Mollame je za italijansko tiskovno agencijo Ansa dejal, da je doma na Siciliji, trpi pa za klasičnimi simptomi covida-19, vključno z visoko temperaturo in oteženim dihanjem. V Italiji je sicer trenutno epidemija novega koronavirusa po ocenah strokovnjakov pod nadzorom, vendarle pa vse višje številke okužb povzročajo zaskrbljenost. V zadnjih 24 urah so našteli 1851 novih primerov, umrlo je 19 ljudi.

Merklova pozvala k disciplini in potrpežljivosti

Prebivalcem Nemčije grozi, da bodo izničili vse trdo delo, doslej vloženo v zajezitev epidemije covida-19 v državi, je danes posvarila nemška kanclerka Angela Merkelin v čustvenem nagovoru sodržavljane pozvala k disciplini in potrpežljivosti v času koronavirusne krize.

"Tvegamo vse, kar smo dosegli v minulih nekaj mesecih," je v govoru v nemškem parlamentu posvarila kanclerka in obžalovala dejstvo, da standardi padajo in da ljudje vse slabše spoštujejo zajezitvene ukrepe, kot so higiena rok, nošenje zaščitnih mask in spoštovanje varne medsebojne razdalje. Ljudi je prosila, naj skrbijo in pazijo drug na drugega.

Podatki kažejo, da epidemije še nikakor ni konec, a Merklova ostaja optimistična, da se bo življenje nekega dne znova vrnilo v običajne tirnice. "Prepričana sem, da se bo življenje, kot smo ga poznali, vrnilo. Družine bodo znova skupaj praznovale in nogometni stadioni bodo spet polni. Kakšno veselje bo to," je dejala kanclerka, a dodala: "Toda zdaj moramo pokazati, da smo lahko še naprej potrpežljivi in razumni in to bo rešilo življenja."

Potem ko se je število okužb z novim koronavirusom v Nemčiji konec pomladi drastično zmanjšalo, zdaj tam - podobno kot v večini drugih evropskih držav - znova beležijo hiter porast. Že več kot mesec dni potrdijo po več kot tisoč novih okužb dnevno, v zadnjem času pa ta številka občasno preseže celo 2000.

Prvi rezultati kliničnih testiranj enega od cepiv za koronavirus spodbudni

Novi rezultati kliničnega testiranja cepiva proti covidu-19, ki ga proizvajata Pfizer in BioNTech, so pokazali, da lahko cepivo ustvari močan imunski odziv na virus. Znanstveniki, ki so razvili cepivo, so aprila in maja cepili 60 zdravih prostovoljcev, starih od 18 do 55 let, in ugotovili, da sta dva odmerka cepiva proizvedla dovolj protiteles in celic, ki bi se morale uspešno boriti proti virusu.

Kot so še zapisali znanstveniki v reviji Nature, bo treba še razširiti krog testirancev na različne starostne skupine. Za zdaj še ni jasno, kako se bodo na cepivo odzvali starejši ljudje s šibkejšim imunskim sistemom in kako dolgo bo trajala zaščita. "Ker lahko imunost, ki jo povzroča cepivo, sčasoma oslabi, je pomembno preučiti obstojnost potencialno zaščitnih imunskih odzivov," so še dodali.