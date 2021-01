Čemu razlike v podatkih vlade in NIJZ glede števila umrlih?

Razlike v podatkih vlade in NIJZ o številu umrlih nastajajo zaradi zamud pri poročanju zavodov in različnih pristopov.

Vlada dnevno objavlja podatke o umrlih, ki jih dobi iz poročila o hospitalizacijah in poročanja domov za starejše občane (DSO). Ti podatki beležijo smrti v zadnjih 24 urah, a ne vsebujejo popolnih demografskih podatkov, kot so spol, starost in občina bivališča umrlega. Gre torej za preliminarne podatke.

Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) dobiva podatke o umrlih od bolnišnic in domov za starejše občane. Ti podatki so uradni in končni in vključujejo za vsakega umrlega tudi spol, starost ter občino bivanja. Toda pri tem poročanju prihaja do velikih zamud. Pri čemer pa nekateri zavodi poročajo sproti, drugi pa z zamudo več tednov ali celo mesec in pol. V tabelo o umrlih NIJZ umešča podatke za nazaj pod pravi dan, torej ko je posameznik umrl. Tako so bili na določen dan vneseni umrli ne samo za dan prej, temveč pogosto tudi za več tednov nazaj.

Že spomladi je trajalo mesec dni po koncu epidemičnega vala, da so na NIJZ prejeli poročila od vseh zavodov in so se številke iz obeh virov spet ujele.