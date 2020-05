Cene namestitev, ki bi jih plačali z boni, tudi za več kot tretjino višje od rednih cen

Nekateri ponudniki namestitev, sploh tisti iz bolj obleganih turističnih krajev, že pripravljajo posebne pakete, ki jih bomo lahko plačali z obljubljenimi boni. A če cene teh paketov primerjamo z rednimi cenami, lahko ugotovimo, da so te ponekod občutno višje. V apartmaju Amy v Podčetrtku, denimo, so stranki najprej ponudili ceno 60 evrov na noč, ko je vprašala, če bo lahko plačala z bonom, je cena znašala 100 evrov na noč. Lastnik apartmaja se brani, da ga je stranka narobe razumela.

icon-expand So akcije, povezane z boni, ki jih pripravljajo nekateri ponudniki namestitev, zares akcije? FOTO: Dreamstime

Turistični boni burijo duhove: kdaj bodo na voljo, kje jih bomo lahko unovčili, za katere storitve točno. Pa tudi – kako se bodo na to odzvali ponudniki. Napoveduje se velika tekma za domače goste, a če bi pričakovali, da to pomeni ugodnejše cene, to očitno – vsaj za ponudnike iz bolj obleganih turističnih krajev – ne velja. Na dan že curljajo zgodbe o tem, da se redne cene za nočitev razlikujejo od tistih, za katere bi gosti radi plačali z obljubljenimi boni. Prva ponudba za počitnice: 200 evrov, ko je povedala, da bi plačala z boni: 300 evrov

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Kot nam je povedala bralka, ki je želela ostati anonimna, je poslala povpraševanje za nastanitev v apartmaju Amy v Podčetrtku za konec julija. Sprva ji je bila ponujena cena 60 evrov na noč. Ko je vprašala, ali bi nastanitev lahko plačali z boni, so ji odgovorili, da lahko, ampak da to pomeni, da mora koristiti "en vavčer v vrednosti 200 evrov in dva po 50 evrov za otroka". Da je"takšen paket", so še dodali. Zakaj naenkrat višja cena, saj tri nočitve po 60 evrov skupaj znesejo 180 in ne 300 evrov, jih je vprašala. Po njihovih besedah je do razlike v ceni prišlo, ker se "vsak dodatni otrok pri vavčerju računa 50 evrov, to je 16 evrov na noč". Ko smo jih za pojasnilo prosili še mi, so predstavili nekoliko drugačno zgodbo: "Do razlike v ceni je prišlo, ker smo gospe najprej ponudili apartma za dve osebi, ko je povedala, da bi prišla z dvema otrokoma, pa smo ji obračunali apartma za štiri osebe," je povedal Nenad Vasić, partner lastnice apartmajaNadje Petrović. Izpostavil je še, da bi bila cena za apartma za isti termin, če bi jo stranka rezervirala prek spletne platforme Booking, 397 evrov. "Torej smo ji ponudili za skoraj 100 evrov nižjo ceno," je poudaril Vasić. Posebni paketi za koriščenje bonov tudi v Termah Čatež

Na spletni strani Term Čatež že lahko najdete tako imenovanoAkcijo BONI. Ali bodo gostje bone lahko koristili za vse pakete ali izključno za tega, smo jih vprašali, a njihovega pojasnila nismo dočakali. V predlogu zakona, v katerem bo vlada potrjevala dodelitev bonov državljanom, sicer ni govora o tem, da morajo ponudniki za bone pripraviti posebne pakete. So nam pa, denimo, s Term Banovci odgovorili, da rezervacije v njihovih nastanitvah že sprejemajo, imajo kar nekaj povpraševanja od druge polovice junija dalje. Za koriščenje bonov pa niso in tudi ne nameravajo pripravljati posebnih paketov:"Plačilo z vavčerji bo možno tudi za že oddane rezervacije. Cen nismo spreminjali. Imamo pakete na osnovi polpenziona in pekete na osnovi nočitve z zajtrkom z možnostjo doplačila za dodaten obrok," je povedala direktorica Term Banovci Leonida Hofman. V družbi Sava, kjer bdijo nad Termami 3000 v Moravskih Toplicah, Termami Ptuj, Termami Lendava, Zdraviliščem Radenci ter hoteli Sava Bled, Bernardin Portorož, Salinera resort Strunjan in San Simon resort Izola, pa so odgovorili, da se še niso odločili o tem, kako bodo njihovi gostje lahko koristili bone, saj "informacije o tem še pričakujemo". Podobno tudi v Termah Olimia:"Končen odgovor vam bom lahko podal, ko bo uredba sprejeta, ampak razmišljamo, da bomo, če le ne bo to izrecno prepovedano, vavčerje sprejeli za vse rezervacije, torej ne glede na to, kdaj in kako je bila rezervacija narejena," je sporočil njihov predstavnik Vasja Čretnik. MGRT se na naša vprašanja, kakšno je njihovo mnenje o tem, ni odzval

icon-expand Več dni smo zaman čakali na mnenje pristojnega ministrstva, ki ga vodi Zdravko Počivalšek.