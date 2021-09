PCT-pogoj pri strankah bodo v nakupovalnih centrih pri vhodu preverjale pooblaščene osebe

Preverili smo, kako se na to logistično zahtevno spremembo, za katero so imeli le dva dni časa, pripravili v nakupovalnih središčih. Ali menijo, da bodo posledčno nastajale vrste pred vrati? Ali jim bo upadel promet? Zanimalo nas je, kdo bo pogoj PCT pri strankah preverjal in kako, koliko ljudi so namenili za to in kakšen strošek bo to predstavljalo zanje.

Toni Pugelj je kot direktor SES Slovenija podal odgovore za nakupovalna središča Aleja, Citypark Ljubljana, Center Interpar Vič, Europark Maribor in Citycenter Celje. Zatrdil je, da so so se kljub kratkemu roku ustrezno pripravili na jutrišnji dan. "PCT pogoj obiskovalcev se bo skladno z navodili ministrstva preverjal na vhodih nakupovalnih središč. PCT pogoj bodo preverjale pooblaščene osebe. Ocenjujem, da bo ta ukrep pomenil za nas dodatne stroške v višini več kot 200.000 evrov mesečno," je zapisal.

Napovedal je, da bodo kot vedno upoštevali vsa določila in pravila, da obiskovalcem omogočijo kar se da varno nakupovanje.

Poudaril pa je, da bi morali za varno nakupovalno okolje skrbeti vsi v vseh dejavnostih in ne zgolj samo nakupovalna središča. "V vseh naših nakupovalnih središčih vseskozi, od začetka epidemije, zagotavljamo varno nakupovalno okolje, saj smo na naše stroške organizirali in ves čas omogočali testiranje (nekaj časa tudi povsem brezplačno) in cepljenje proti Covid-19. Vsa naša nakupovalna središča imajo tudi certifikat za visoke higienske standarde s strani mednarodno dejavne ter vodilne nadzorne in inšpekcijske službe Tüv Austria" je še dodal.