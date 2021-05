Cepijo se lahko tudi odrasli, mlajši od 50 let

Proti covidu-19 se bodo lahko cepili tudi odrasli, mlajši od 50 let. Do zdaj je namreč najmlajša starostna skupina, ki je še prišla v poštev za cepljenje, vključevala stare od 50 do 59 let. Še vedno pa bodo imeli prednost starejši in ranljivi, saj strategija po pojasnilih vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović ni spremenjena.

Mlajši bodo po besedah Beovićeve na vrsti, če določen dan ne bo kandidatov iz prednostnih skupin. V tem primeru bo lahko cepljen tisti, ki je na vrsti naslednji in je star denimo 40 let. Na cepljenje se je mogoče prijaviti prek centralnega portala na naslovu zvem.ezdrav.si. Tistim, ki so se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku ali cepilnem centru, pa se ni treba znova naročati prek nove aplikacije. Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da je bilo do nedelje dopoldne preko omenjenega portala že 47.000 prijav na cepljenje. V zdravstvenih domovih so zagotovili, da se pripravljajo na cepljenje splošne odrasle populacije in hkrati tudi na prehod na nacionalno aplikacijo za prijavo na cepljenje. V Zdravstvenem domu Ljubljana pa bodo na nov sistem prešli, ko bo to mogoče izvesti varno in strokovno. V tem tednu se v smislu organizacije cepljenja tako pri njih ne bo še nič spremenilo. Po oceni Beovićeve bi lahko precepljenost prebivalstva dosegli v dveh mesecih. Delež precepljenih zdaj po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje znaša 11,7 odstotka, medtem ko je cilj doseči 60-odstotno precepljenost.