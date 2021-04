Cepili se bodo maturanti, NIJZ prejel naročilo za 2625 odmerkov cepiva

Cepilni centri po državi bodo proti covidu-19 cepili tudi maturante, ki so se za to odločili. Cepili jih bodo s cepivom AstraZeneca, mlajše od 18 let pa s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech, ki je registrirano za osebe, stare 16 let in več.

Za maturante predvidena izjemna prekinitev karantene s PCR-testom Na Nacionalnem inštitutu za javne zdravje (NIJZ) so prejeli naročilo za 2625 odmerkov cepiva proti covidu-19 za cepljenje maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature. Med njimi je 47 naročil za cepljenje mlajših od 18 let. Koliko maturantov se bo danes dejansko cepilo, sicer ni znano. Maturante je vlada v prenovljeno strategijo uvrstila med prednostne skupine, da ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno v stresu in bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit. Cepilni centri po državi bodo proti covidu-19 cepili tudi maturante, ki so se za to odločili. FOTO: Bobo Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logarje v ponedeljek na novinarski konferenci dejala, da če se maturanti ne bodo odločili za cepljenje v petek, dodatnega termina za cepljenje v spomladanskem delu ne načrtujejo. O morebitnem dodatnem terminu za cepljenje maturantov pred jesenskim rokom mature pa še niso govorili. K splošni maturi je po zadnjih podatkih prijavljenih 7180 kandidatov, k poklicni pa 10.623.