Avstrijska vlada bi k cepljenju nagovarjala z loterijo in 500 evri

"Kaj lahko osvojite? Vavčerje!" je pojasnil kancler Karl Nehammer , ki želi, da bi bila odločitev za cepljenje nagrajena, poroča Reuters. "Pretekle izkušnje so nas naučile, da bi bila cepilna loterija najboljša možnost za vzpostavitev takega sistema," je dejal na novinarski konferenci le nekaj ur pred odločanjem parlamenta o uzakonjenju obveznega cepljenja za vse starejše od 18 let.

Zakon naj bi v veljavo stopil v začetku februarja, do sredine marca bi bilo prehodno obdobje brez kazni, nato pa bi globa v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3600 evrov.

Posameznik bi lahko dobil največ tri srečke

Vsi, ki se še bodo cepili ali pa so to že storili, bodo upravičeni do ene srečke za vsak prejet odmerek. Posameznik bo lahko torej prejel največ tri srečke, kolikor nanese polno cepljenje skupaj s poživitvenim odmerkom. Dobitna bo vsaka deseta izdana srečka, prinesla pa bo 500 evrov. Nehammer je dejal, da bi lahko vlada za nagrade skupno namenila tudi do ene milijarde evrov.

Pozneje je na Twitterju dodatno pojasnil, da bi se ti boni lahko uporabili v trgovini, turizmu ter storitvenih, kulturnih in športnih dejavnostih. Njegov namestnik Werner Kogler pravi, da želijo na tak način spodbuditi domačo potrošnjo v avstrijskih podjetjih in se čim bolj izogniti spletnemu nakupovanju.