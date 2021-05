Cepilni centri pripravljeni na povečano število cepljenj in novo aplikacijo

V mariborskem zdravstvenem domu zaradi širitve možnosti cepljenja na celotno odraslo populacijo v naslednjih dneh ne pričakujejo znatno povečanega števila ljudi. V četrtek so že naročili cepiva v skladu z veljavno strategijo in če bodo prejeli celotno količino, bi prihodnji teden lahko cepili vse tiste, ki so izkazali interes preko njihove hišne čakalne liste.

Kot je povedal direktor Zdravstvenega doma Maribor Jernej Završnik, bodo do sobote popoldne cepili vse ljudi, starejše od 50 let, ki so doslej izkazali interes za to, sicer pa so doslej porabili skoraj 60.000 odmerkov cepiv, tako da je nekaj več kot 21.000 ljudi že bilo cepljenih z obema dozama, ta številka pa se bo do sobote povišala še za dodatnih 1500 ljudi.

Završnik za zdaj še nima podatka, koliko ljudi se je pri njih od četrtka prijavilo preko državne spletne aplikacije, trenutno pa še vedno uporabljajo lastno aplikacijo, saj bo verjetno potrebnih še nekaj dni, da se bo nova lahko povezala s tistimi, ki jih zdaj uporabljajo posamezni večji cepilni centri.

"Za nas to načeloma ne predstavlja težave, ker bomo prihodnji teden cepili vse, ki so se prijavili pri nas. Gre za okoli 8000 ljudi. Zato predvidevamo, da nam naših podatkov sploh ne bo treba izvažati v državno aplikacijo," je pojasnil.