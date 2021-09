Cepilni centri ta teden porabili 42.000 odmerkov, kar je manj od pričakovanj

Cepilni center zdravstvenega doma Ljubljana – nobene gneče, vseeno pa so nekateri prost dan izkoristili in prišli po svoj odmerek cepiva. "Star sem, družina se je cela cepila, jaz sem zadnji na vrsti," nam pove čakajoči. Tudi v nedeljo bodo v zdravstvenem domu Metelkova cepili le s cepivom Janssen, za katerega ostaja največ zanimanja. Med tednom so bila na voljo tudi ostala cepiva, porabili so 6000 odmerkov. Cepilni centri pa so sicer ta teden naročili več odmerkov, kot so jih razdelili. "Ocenjujem, da bo pocepljenih vseeno kakšnih 50 tisoč odmerkov, kar je približno slaba polovica tistega, kar so cepilna mesta naročila," pojasnjuje Jelko Kacin, koordinator logističnega dela cepljenja.