Cepilni centri po novem odprti do noči: UKC Ljubljana ga seli na urgenco

Več o delovanju posameznega cepilnega centra lahko sicer izveste na spletni strani centra. Tam večinoma objavljajo tudi urnike cepljenja in cepivo, ki je takrat na voljo, je zapisano na uradni vladni strani z informacijami glede novega koronavirusa in cepljenja proti covidu-19.

Minister za zdravje Janez Poklukar je namreč z dopisom 27. julija vse cepilne centre po državi pozval, da v najkrajšem možnem času zagotovijo cepljenje brez naročanja od 8. ure zjutraj do 22. ure zvečer, so za 24ur.com pojasnili na Ministrstvu RS za zdravje (MZ).

Da bi cepljenje proti covidu-19 čimbolj približali vsem, na terenu delujejo tudi mobilne cepilne enote. Na spletni strani Cepimo se so datumsko objavljeni izvajalci in kraji, v katerih se bo ustavila mobilna cepilna enota.

Cepljenje je brezplačno in zagotovljeno vsem, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali so zavarovani. V Sloveniji se lahko cepijo tudi osebe, zaposlene v Sloveniji. Sredstva za nakup cepiva in stroške za izvedbo cepljenja so zagotovljena v državnem proračunu.

Zaradi velikega odziva pa so z današnjim dnem v naši največji bolnišnici cepilno mesto iz glavne avle preselili na urgenco. Cepljenje proti covidu-19 bo brez naročanja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana potekalo do 20. avgusta, vsak delovnik od 8. do 20. ure, in sicer za vso populacijo, tudi otroke od 12. leta.

Zdravstveni dom (ZD) Kranj pa tudi v avgustu nadaljuje cepljenje proti covidu-19 v kranjski vojašnici ob sredah in četrtkih. Na voljo bodo cepiva Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen in AstraZeneca, in sicer vse do porabe zalog. Novost je izvajanje cepljenja z mobilno enoto, ki se bo v prvi polovici meseca ustavila v Preddvoru, Naklem in na Jezerskem.

ZD Kranj prek lastnega spletnega obrazca zbira prijave za cepljenje proti covidu-19, ki ga izvaja v Vojašnici Petra Petriča Kranj. Prijaviti se je mogoče tudi prek spletnega portala zVem. Prijavljene obvestijo o terminu cepljenja, so sporočili z Mestne občine Kranj.

Kot so pojasnili v današnjem sporočilu za javnost, poleg tega izvajajo tudi cepljenje brez naročanja. V sredo bodo do 13.10 cepili naročene, od 13.10 do 14. ure pa nenaročene. V četrtek bodo do 12.30 na vrsti naročeni, med 12.30 in 17.30 pa bodo izvajali cepljenje brez naročanja.

Izvajalci cepljenja javnost naprošajo za dosledno spoštovanje terminov in opozarjajo, da nenaročenih načeloma ne cepijo v času terminov za naročene. Naročeni lahko spremenijo termin cepljenja prek e-pošte (cepljenje.covid@zd-kranj.si) ali telefonske številke 040 807 672 vsak delovni dan med 8. in 13. uro.

Tisti, ki pridejo na cepljenje v vojašnico, lahko samo še ta teden oddajo vlogo za pridobitev digitalne identitete smsPASS v cepilnem centru, in sicer v sredo od 9. do 11. ure, v četrtek pa od 13. do 15. ure. Od ponedeljka, 9. avgusta, v cepilnem centru ne bodo več sprejemali teh vlog. Zainteresirani lahko vloge za pridobitev digitalne identitete smsPASS oddajo na upravni enoti, centru za socialno delo in finančni upravi.

Ta teden bodo začeli tudi cepljenje brez naročanja z mobilno ekipo na terenu v nekaterih občinah, ki jih pokriva kranjski zdravstveni dom. V prvi polovici meseca bodo to Preddvor, Naklo in Jezersko. V Preddvoru bo cepljenje v petek, v Naklem in na Jezerskem pa v torek, 10. avgusta.

Brezplačno množično testiranje populacije s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom še vedno izvajajo v Globusu, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 7. in 11. uro, ob četrtkih pa med 12. in 16. uro. Naročanje ni potrebno, s seboj je treba imeti le zdravstveno kartico in osebni dokument. Urnik velja do 23. avgusta, so pojasnili na občini.