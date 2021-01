Cepilni potni list postaja vse bolj verjetna možnost za varna potovanja

Če je beseda leta karantena, je za mnoge želja leta potovanje. Prvi korak v tej smeri je brez dvoma začetek množičnega cepljenja, a je pot do tja še vedno strma in polna ovinkov. "Zelo težko bo normalno potovati ali iz države v državo ali iz letališča na letališče brez potnega lista o cepljenju," je zagotovil Janez Janša .

Da je za vstop v državo cepljenje obvezno, sicer ni novost. Brez dokazila, da ste bili cepljeni proti rumeni mrzlici že vrsto let ni mogoče potovati po nekaterih državah srednje Afrike. "V svetovnem merilu je to poznano. Bila so obdobja, ko se je bilo treba izkazati s tem zaradi ebole, denge in zike," spomni Šter.

A vprašanje ostaja, kako bo to videti v praksi. Grški premier je že pozval Evropsko unijo k uvedbi enotnega potrdila za države članice. Na Danskem pa je vlada napovedala, da bodo državljanom še v prvi polovici leta izdali posebni cepilni potni list. "Moje osebno mnenje je, da dodaten dokument, zaradi katerega bi lahko potovali, je komaj da verjeten. Več upanja polagam v to, da bo to neko potrdilo, ki pa ga seveda morata priznavati vsaj dve državi - tista, od koder oseba potuje in tista, kamor oseba potuje," še pojasnjuje Šter.

Slovenija posebnega potrdila še ne izdaja, prav tako s cepljenjem trenutno ni povezan vstop v državo, kar pa se lahko v kratkem spremeni. "Če mi zaustavimo epidemijo, si ne bomo želeli, da potem spet nekdo od zunaj prinese virus, se pravi bomo na nek način to nadzorovali,"zagotavlja Janša. "Bodo verjetno neki skupni dogovori, ker v končni fazi imamo skupni evropski prostor,"pa pove Nuška Čakš Jeger z NIJZ.

Prav evropske destinacije, kot svetuje šef konzularne službe, naj bodo tiste prve, ki jih boste obiskali, ko bo to spet mogoče.