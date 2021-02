Države, ki želijo 'cepilni potni list' za potovanja in celo restavracije: varno vračanje k mobilnosti

Med državami priznana potrdila o cepljenju oziroma "cepilni potni listi" bi omogočali potovanja, ne da bi moral potnik po prihodu v karanteno ali na obvezno testiranje.

Kot poroča Forbes, se državam, ki zagovarjajo takšno rešitev, očitno pridružuje tudi nova ameriška administracija. "Že na prvi delovni dan je predsednik Joe Biden predstavil 200 strani dolgo strategijo spopadanja s pandemijo covida-19. Precej na koncu dokumenta, na strani 181, je direktiva več vladnim agencijam, da delajo skupaj in pripravijo "oceno izvedljivosti" povezave ameriških cepljenj proti covidu-19 z mednarodnimi potrdili o cepljenju in njihovimi elektronskimi različicami," navajajo pri Forbesu.

Biden s tem pravzaprav sledi več pozivom po takšnih "potovalnih dokumentih", ki se pojavljajo v Evropi.

Kot je poročal London Times, se Velika Britanija pripravlja na "sistem certificiranja", ki bi njihovim državljanom omogočal, da bi lahko potovali že to poletje. Britanski zunanji minister James Cleverly pravi, da "ni redka praksa", da države zahtevajo dokumentacijo o cepljenjih in da bo vlada pri tem sodelovala z mednarodnimi partnerji.

Prejšnji mesec je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dejala, da podpira oblikovanje skupnega evropskega potrdila o cepljenju, ki ga lahko države članice izdajo svojim državljanom.

Šlo je pravzaprav za odziv na pismo grškega premierja Kiriakosa Micotakisa, v katerem je Evropsko komisijo pozval, naj uvede standardizirano potrdilo o cepljenju proti koronavirusu, da bi olajšala potovanje znotraj Evropske unije.

Medtem ko čakajo, da bo na voljo potrdilo o cepljenju po vsej EU, nekatere države že izdajajo potrdila svojim državljanom, ki so bili cepljeni proti covidu-19. 21. januarja je Islandija postala prva evropska država, ki je državljanom, ki so prejeli dva odmerka cepiva, izdala potrdilo o cepljenju. Islandija je tudi sporočila, da bo priznala podobna potrdila o cepljenju, izdana v kateri koli EU ali schengenski državi.

Ta teden sta še dve nordijski državi, Danska in Švedska, napovedali, da bosta uvedli digitalne cepilne potne liste, ki državljanom ne bodo omogočali le potovanj, temveč tudi kosila v restavracijah in udeležbo na velikih prireditvah, kot so koncerti in festivali. "Dodatni potni list, ki ga boste lahko imeli na svojem mobilnem telefonu, potrjuje, da ste bili cepljeni," je dejal danski finančni minister Morten Boedskov. Švedski minister za digitalni razvoj Anders Ygeman pa je dejal, da njegova država upa, da bo junija izdala prva elektronska potrdila.

Tudi Španija se zavzema za idejo o zdravstvenem potnem listu. "Potrjevanje cepljenja je nekaj, k čemur se neizogibno pomikamo," je dejala zunanja ministrica Arancha Gonzalez. "To bo zelo pomemben element za zagotovitev varne vrnitve k mobilnosti."

Na srečanju z Evropsko komisijo se je za to zavzel tudi portugalski notranji minister Eduardo Cabrita."Potrdila bi morala biti dokaz varnosti in bi omogočala odpravo nekaterih zahtev na mejah, zlasti zahteve za PCR-teste,"je dejal.

Ciper je prav tako na strani zagovornikov cepilnega potnega lista. Sredozemska otoška država je napovedala, da bo ukinila zdravstvene zahteve, kot sta testiranje in karantena za potnike, ki bi lahko dokazali, da so bili cepljeni.

Tudi Poljska je prejšnji mesec uvedla digitalni potni list za cepljenje. Državljani, ki dobijo dva odmerka cepiva, prejmejo potrditveni dokument z edinstveno kodo QR. Tiskana različica je na voljo tistim, ki nimajo pametnih telefonov. "Dokument bo tako imenovani potni list cepljene osebe, ki bo potrdil, da je bila oseba cepljena in da lahko uporablja pravice, do katerih so cepljeni upravičeni," je novinarjem povedala Anna Golawska, namestnica poljskega ministra za zdravje.

Z vprašanjem, kako spet oživiti potovanja, se ukvarjajo tudi pri WHO, čeprav se pojavljajo velika nasprotovanja v smislu, da bi šlo pri cepilnih potnih listih za diskriminacijo necepljenih.

WHO od oktobra sodeluje z Estonijo pri razvoju digitalnega potrdila o cepljenju proti covidu-19 z uporabo tehnologije veriženja blokov, ki jo imenujejo "pametni rumeni karton", poroča Reuters. Igra besed je pomežik 21. stoletja klasičnemu mednarodnemu potrdilu o cepljenju, ki je znano kot "rumeni karton", in že desetletja svetovnim popotnikom daje analogen dokaz, da so bili cepljeni proti boleznim, kot je denimo rumena mrzlica.