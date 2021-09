Zlorabe cepljenja: brezdomcem plačajo, da se cepijo namesto njih

Dodajala sta, da je goljufija preprosta. Potrebujejo le zdravstveno kartico plačnika, nastavijo roko, vzamejo covidno potrdilo, prejmejo plačilo. Da jih pri početju ne bi prepoznali in zasačili, vsakič obiščejo drugo cepilno mesto. "Pomembno jim je le plačilo. Zanašajo pa se na to, da v cepilnih mestih ne preverjajo identitet," pove gledalka.

Na ljubljanskih ulicah smo preverili, kako pogosto se to dogaja. Pripovedovali so, da so že prejeli takšne ponudbe, a da so jih zavrnili. Da pa je to v zadnjih mesecih, zlasti odkar so testiranja postala plačljiva, med brezdomci postala zelo pogosta praksa. Ponudbe krožijo od 200 do 300 evrov, pove eden od brezdomcev. "Ljudje se bojijo cepiti, potrebujejo pa potrdilo," pravi.