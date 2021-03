Cepiti se namerava 45 odstotkov ljudi, skoraj devet odstotkov vprašanih že cepljenih

V raziskavi agencije Mediana so ljudi junija in oktobra lani ter znova letos januarja in marca spraševali, če bi se cepili proti covidu-19. Odstotek tistih, ki bi se cepili, je sicer lani med junijem in oktobrom padel, a se je nato letos zopet znatno zvišal. V primerjavi z januarjem je zrasel za skoraj devet odstotkov. Tretjina vprašanih, 32,7 odstotka, se jih ne namerava cepiti, 8,8 odstotka od 713 anketiranih pa je cepivo že prejelo.