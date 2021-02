Cepiva AstraZenece v Sloveniji predvidoma konec tedna

Prva pošiljka cepiv AstraZenece proti covidu-19 bo v Slovenijo prišla konec tedna ali pa na začetku prihodnjega tedna. Gre za 15.000 odmerkov cepiv. Danes pa na NIJZ pričakujejo novo pošiljko s približno 17.550 odmerki Pfizerjevih cepiv.

V preteklih dneh je v Slovenijo prišla nova pošiljka cepiv proti covidu-19 proizvajalca Moderna, šlo je za 2400 odmerkov. Nova pošiljka s 4800 odmerki Moderninega cepiva se pričakuje v petek. Naslednja pošiljka Pfizerjevega cepiva naj bi prišla v torek, 9. februarja, in sicer 17.550 odmerkov, nato 15. februarja 21.060 odmerkov in 22. februarja 22.030 odmerkov, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Po podatkih NIJZ je bilo do sobote v Sloveniji z enim odmerkom cepljenih 52.942 ljudi, z dvema pa 23.035.

Pfizerjeva pošiljka ta teden bo namenjena predvsem za drugi odmerek cepljenja. V prihodnjem tednu pa bodo nadaljevali cepljenje starejše populacije, cepiva bodo namenjena za starejše od 70 let, pojasnjujejo na NIJZ. Ni pa še znano, kako bo z nadaljnjimi pošiljkami cepiva AstraZenece, ki je zeleno luč Evropske agencije za zdravila in Evropske komisije dobilo konec prejšnjega tedna. Sicer pa je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v nedeljo na Twitterju sporočila, da bo podjetje AstraZeneca v prvem letošnjem četrtletju EU dobavilo 40 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19. Evropska unija se je z AstraZeneco dogovorila za skupaj 400 milijonov odmerkov cepiva. Potem ko je podjetje napovedalo, da bo v prvem četrtletju tega leta Uniji dobavilo precej manj odmerkov, ki so za to obdobje predvideni po pogodbi, se je med EU in družbo razvnel oster spor. Komisija je pripravila tudi mehanizem, ki omogoča prepoved izvoza cepiv, če podjetje ne izpolni obveznosti do Unije.

icon-expand Cepivo FOTO: Shutterstock

Nemško biotehnološko podjetje BioNTech in ameriški farmacevtski velikan Pfizer pa sta danes sporočila, da bosta Evropski uniji povečala dobavo cepiva proti covidu-19. BioNTech in Pfizer sta zagotovila, da bosta v tednu od 15. februarja dobavila celotno količino cepiva za prvo četrtletje leta, dogovorjeno v pogodbi. Ob tem sta se zavezala, da bosta v drugem četrtletju EU dobavila do 75 milijonov dodatnih odmerkov. Podjetji sta dodatno cepivo obljubili nekaj ur pred sestankom nemške kanclerke Angele Merkel z ministrskimi predsedniki 16 nemških zveznih dežel, predstavniki proizvajalcev cepiv in Evropske komisije, na katerem bodo razpravljali o počasni dobavi cepiva in s tem povezanimi težavami pri cepljenju prebivalstva.