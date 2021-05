Cepiva proti covidu-19 ne bodo zaščitena kot intelektualna lastnina?

"Vlada trdno verjame v zaščito intelektualne lastnine, vendar pa za končanje te pandemije podpira odpravo zaščite za cepiva proti covidu-19. To je globalna kriza in izredne okoliščine pandemije covida-19 zahtevajo izredne ukrepe. Namen vlade je, da se kar najhitreje dostavi največ varnih in učinkovitih cepiv do številnih ljudi," je dejalaKatherine Tai.

Ob tem je opozorila, da bo potreben čas za globalno soglasje za odpravo zaščite intelektualne lastnine po pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Opozorila je tudi, da ne gre pričakovati takojšnjega učinka na globalne zaloge cepiv.

Predsednik ZDA Joe Biden je pred njeno izjavo v Beli hiši na kratko povedal, da bo govoril o predlogu za odpravo zaščite intelektualne lastnine za cepiva. Biden je bil glede tega pod pritiskom številnih svetovnih voditeljev, ki želijo, da čim več cepiva pride do čim večjega števila ljudi po svetu.

Tai je dejala, da bodo ZDA sodelovale v pogajanjih znotraj WTO, vendar bo za uspeh potreben čas, saj se odločitve sprejemajo s konsenzom.

Odpravo zaščite intelektualne lastnine za cepiva proti covidu-19 sta že oktobra predlagali Indija in Južna Afrika. Vse države se strinjajo, da je potreben širok dostop do cepiv, vendar konsenza glede intelektualne lastnine doslej še ni bilo.

Gre za umik patentov, avtorskih pravic, zaščite industrijskega oblikovanja in zaupnih informacij, kar bi omogočilo razširitev proizvodnje in dobave cepiva. Pravila bi opustili za nekaj let, oziroma dokler ne bi premagali pandemije.

Generalna direktorica WTO Ngozi Okonjo-Iweala je veleposlanike držav v razvoju in razvitih držav v sredo pozvala k pogajanjem o besedilu predloga in k pragmatičnim rešitvam, ki bodo sprejemljive za vse strani.

Generalna skupščina WTO danes nadaljuje v sredo začeto razpravo na to temo, čeprav hitrega konsenza ni pričakovati. Zagovorniki odprave zaščite intelektualnih pravic trdijo, da pravila WTO omogočajo izjeme in izjema je v tem trenutku nujna.

Še posebej sedaj, ko po Indiji razsaja nova različica novega koronavirusa, ki je močno povečala število okužb in smrti. Indija je sicer ključna svetovna proizvajalka cepiv in med drugim proizvaja tudi cepiva AstraZenece.