Cepiva učinkovita tudi pri različici delta

Učinkovitost cepiv za različico alfa novega koronavirusa je podobna kot za izvirni virus, je pojasnil Jerala. Torej več kot 90-odstotna za Pfizer in Moderno ter okoli 70-odstotna za Janssen in AstraZeneco. Za različico delta podatki kažejo, da je učinkovitost pri Pfizerju 88-odstotna, za AstraZeneco pa 60-odstotna.

"Testi so bili izvedeni različno, zato jih težko neposredno primerjamo," je opozoril Jerala, a dodal, da okvirno držijo podatki, da so cepiva mRNA najučinkovitejša, nato najbrž rekombinantna (Novavax), vektorska (AstraZeneca in Janssen, podatki za Sputnik so sicer na voljo za omejeno število različic, a so za izvirno različico zelo dobri – kažejo na več kot 90-odstotno učinkovitost) in nato cepiva na osnovi inaktiviranega virusa.

Prebolelost slabše zaščiti pred različico delta

Dodal je, da se je za delta različico virusa izkazalo, da en sam odmerek zaščiti le 30 oz. 50 odstotkov za AstraZeneco in Pfizer, medtem ko dva odmerka zaščito dvigneta na 60 oz. 88 odstotkov.

"Prebolelost slabše zaščiti pred različico delta, kot je to veljalo za različico alfa, zato je za vse prebolevnike pomembno, da se, ko prebolijo bolezen, cepijo," je dejal Jerala. Pojasnil je še, da so ponovne okužbe z različico delta štirikrat pogostejše, kot to velja za različico alfa.