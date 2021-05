Cepiva učinkovita tudi proti indijskemu sevu

V zadnjih mesecih se je v Indiji dramatično povečala stopnja širjenja okužbe s SARS CoV-2, ki jo spremlja povečana smrtnost. Zelo prenosljive različice SARS-CoV-2, nedavno identificirane v Indiji z oznakama B.1.617 in B.1.618, imajo namreč mutacije znotraj beljakovin, ki lahko prispevajo k njihovi večji prenosljivosti in bi lahko povzročile ponovno okužbo ali odpornost na protitelesa, ki jih povzroča cepivo. B.1.617 kodira beljakovinsko beljakovino z mutacijami L452R, E484Q, D614G in P681R, medtem ko ima B.1.618 mutacije D145-146, E484K in D614G.

Raziskovalci so zato ustvarili lentiviruse, psevdotipizirane z različnimi beljakovinami, in ugotovili njihovo odpornost na nevtralizacijo z rekonvalescentnimi serumi, protitelesi, pridobljenimi s cepivi, in terapevtskimi monoklonskimi protitelesi. Viruse s konicami B.1.617 in B.1.618 so nevtralizirali z 2- do 5-kratnim zmanjšanjem titra z rekonvalescentnimi serumi in protitelesi, pridobljenimi s cepivom. Različici E484Q in E484K pa so nevtralizirali z 2- do 4-kratnim zmanjšanjem titra. Zmerna nevtralizacijska odpornost beljakovin različice spike na protitelesa, ki jih povzroča cepivo, kaže, da bodo sedanja cepiva še naprej varovala pred različicama B.1.617 in B.1.618.