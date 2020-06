'Najhitrejše ni vedno najboljše z vidika dolgoročne vrednosti'

Številna farmacevtska podjetja in znanstveniki se noč in dan trudijo, da bi razvili cepivo, ki bi učinkovalo proti koronavirusu, s katerim se je okužilo okoli deset milijonov ljudi po vsem svetu. Delo se je začelo januarja z dešifriranjem genoma SARS-CoV-2. Prvi preskusi varnosti cepiva pri ljudeh so se začeli marca, a pot naprej ostaja negotova. Nekateri preizkusi ne bodo uspešni, drugi pa se lahko končajo brez jasnega rezultata. Kdaj in komu bo uspelo spodbuditi imunski sistem, da ustvari učinkovita protitelesa proti virusu, pa bo pokazal čas.

Širjenje koronavirusa tudi v toplejših mesecih ne pojenja, čeprav je stroka predvidevala, da bo morda v poletnem času omenjeni virus izgubil svojo moč ali vsaj potihnil. In ker temu ni tako, je še toliko bolj pomembno, da čim prej razvijemo cepivo. Raziskovalci po vsem svetu tako že razvijajo več kot 140 cepiv proti koronavirusu. Cepiva običajno zahtevajo več let raziskav in testiranj preden pridejo na kliniko, vendar znanstveniki hitijo, da bodo do naslednjega leta izdelali varno in učinkovito cepivo, piše The New York Times. A hitrost ni in ne sme biti najpomembnejša pri prizadevanjih, da bi cepivo končalo pandemijo covid-19. Seth Berkley, izvršni direktor Gavi, Vaccine Alliance, globalne neprofitne organizacije, ki se osredotoča na dostopnost do imunizacije, je dejal, da "morda obstaja cepivo, ki ga začnemo uporabljati, kar ni idealno, kasneje pa preidemo na drugo".

Trenutno je v predklinični fazi, kar pomeni, da še ni v fazi poskusa na ljudeh, več kot 125 cepiv. V prvi fazi, fazi testiranja varnosti cepiva in odmerjanju, je enajst cepiv, v drugi fazi, fazi razširjenih varnostnih preizkusov, pa je osem cepiv. V tretji fazi, fazi velikega obsega poskusa učinkovitosti so tri cepiva, cepiv odobrenih za uporabo pa trenutno še ni.

"V tej fazi je vse še vedno na mizi,"je dejal Charlie Weller, vodja cepiv v Wellcomeu, ameriški fundaciji zdravstvenih raziskav. "Toliko je izzivov, da bi nekateri kandidati lahko izpadli. Zato potrebujemo več pristopov." Nekatere populacije se morda ne bodo odzvale na začetno cepivo, pa pravi Michael Kinch, strokovnjak za razvoj zdravil in pridruženi podpredsednik z univerze v Washingtonu v St. Louisu, piše Bloomberg. "Morda bomo ustvarili različne razrede družbe, kjer morate ostati doma in lahko greste ven," je dejal Kinch. "Nismo še začeli razmišjati, kaj bi to pomenilo." V zadnjih nekaj mesecih je več kot ducat potencialnih cepiv Covid, vključno s programi, ki jih vodita Univerza v Oxfordu s partnerji in kitajska družba CanSino Biologics začelo testiranja na ljudeh. Cepivo želijo razviti v rekordnem času, v nekaterih primerih pa želijo zagotoviti začetne odmerke že letos. Kar nekaj voditeljev, vključno z Moderno, stavijo na nove platforme, ki temeljijo na ribonukleinski kislini (RNA), ki telesne celice spodbudijo, da naredijo beljakovine, ki imunski sistem sproži, da reagira, kot da ga je napadel patogen, in ga usposablja za obrambo pred resničnim virusom. Medtem ko je ta cepiva mogoče hitro narediti, pa noben tak izdelek še nima dovoljenja za ljudi in še vedno ni jasno, ali bo prvo cepivo Covid zaščitilo pred okužbo.

icon-expand Cepivo FOTO: Shutterstock