Boj proti pandemiji covid-19 se nadaljuje. Vsaka država se s pandemijo sooča po svoje in gospodarstva so različno prizadeta, a vsem je skupno eno - želja po čim prejšnji vrnitvi v normalno življenje. Voditelji nekaterih evropskih držav zato pozivajo k večji proizvodnji cepiv, tudi v Evropi.

Kaj imajo skupnega Belgija, Danska, Litva, Poljska in Španija? Ne tvorijo nobene od uveljavljenih skupin podobno mislečih držav, razlikujejo se po velikosti in zemljepisu, njihova gospodarstva so utrpela drugačno škodo zaradi pandemije. Pa vendar imajo njihovi voditelji skupno prošnjo za kolege, voditelje držav ali vlad EU. V pismu predsedniku Evropskega svetaCharlesu Michelu so namreč zapisali: Proizvedimo več cepiv v Evropi. "Naše današnje ključno sporočilo je, da moramo nujno integrirati in strateško usmeriti svojo vrednostno verigo, da okrepimo svoje proizvodne zmogljivosti cepiv v Evropi," piše v pismu. "Obstoječe proizvodne zmogljivosti bo treba prilagoditi. Treba bo zgraditi nove." Kot piše Politico, podpisniki predlagajo, da jim je najbolj mar za nov pristop in tehnologijo, ki jo BioNTech/Pfizer in Moderna prvič uporabljata v svojih cepivih proti koronavirusu. EU bi morala biti sposobna zagotoviti "vsem našim državljanom v Evropi dostop do novih cepiv, vključno s cepivi mRNA, ko jih bomo morali ponovno cepiti," pišejo. To bi se moralo zgoditi vključno s "krepitvijo javno-zasebnih partnerstev v celotni vrednostni verigi." Dodajajo: "Ta strateška zadeva nas, voditelje, zadeva neposredno. Stvari moramo uresničiti."

icon-expand Pismo FOTO: Wirtualna Polska

icon-expand Pismo

"Naš boj proti pandemiji covid-19 se nadaljuje," pa je Charles Michel napisal 27 voditeljem EU v svojem vabilu na četrtkov vrh. "Zaradi pojava novih različic in potrebe po vzpostavitvi pravega ravnovesja med omejitvami in nemotenim pretokom blaga in storitev na enotnem trgu je to še vedno izziv." "Naša prednostna naloga je še naprej pospešitev cepljenja po vsej EU. To pomeni pospešitev postopka odobritve cepiv, pa tudi njihove proizvodnje in dostave,"je zapisal Michel. Predlagal je - morda ob branju zgoraj omenjenega pisma -, da bo to"na primer zahtevalo rešitve za povezovanje proizvajalcev v vseh dobavnih verigah."Še pomembneje pa je, da "vključuje tudi zagotavljanje, da so dobave cepiv predvidljive in da farmacevtske družbe izpolnjujejo svoje zaveze," je v sporočilu Komisiji še zapisal Michel. Dokler se to ne zgodi, "bodo morda še vedno potrebni omejevalni ukrepi za nenujna potovanja."

V osnutku sklepov za video vrh je zapisano, da je zaenkrat treba omejiti nebistvena potovanja. "Zagotoviti je treba neoviran pretok blaga in storitev na enotnem trgu, tudi z uporabo zelenih pasov."V sklepih še piše, da so voditelji"zavezani krepitvi civilnega in vojaškega operativnega delovanja Unije". Ključni preizkus za te ambicije je bil torkov sestanek Političnega in varnostnega odbora, kjer je vodja operacije Irini (misija, zadolžena za poskušanje spoštovanja libijskega embarga na orožje) kontraadmiral Fabio Agostini, prosil za obnovitev mandata za dve leti. Ministri za evropske zadeve so poskušali zakopati bojno sekiro (in bolj ali manj jim je uspelo) zaradi omejitev potovanj, imenovanih mejne kontrole, ki so jih nekatere države uvedle kot odgovor na pandemijo. Komisija je posredovala in opomnila prestolnice, da so šli predaleč pri zajezitvi svobode gibanja. To je storil komisar za pravosodjeDidier Reynders na torkovem Svetu za splošne zadeve (GAC) in ministrom dejal, da se mora šest držav - Belgija, Danska, Finska, Nemčija, Madžarska in Švedska - vrniti k "usklajenemu pristopu" k mejam. Podobne pozive je zapisal tudi v nedavno poslanih pismih.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovičje to sporočilo ponovil po seji Sveta, ki se je je udeležil. Novinarjem je dejal, da se morajo države članice - oziroma Belgija -"izogibati splošnim prepovedim", zlasti kadar gre za potovanja iz držav, "ki so v boljših epidemioloških razmerah". Dejal je, da priporoča "bolj usmerjene ukrepe, na primer obvezno karanteno."Na sestanku za zaprtimi vrati so nekateri ministri odgovorili Komisiji, en diplomat EU je dejal: "Največji prispevek Komisije k svobodi gibanja in olajšanju omejitev potovanja v schengenskem območju bi bila zagotovitev hitre dostave cepiv, tudi AstraZenece." Ko smo že pri tem: AstraZeneca je v torek pozno zvečer pojasnila, da bo v drugem četrtletju EU dobavila 180 milijonov odmerkov cepiva proti koronavirusu, čeprav so mediji poročali drugače. Ursula von der Leyen "bi cepivo AstraZeneca vzela brez pomislekov, tako kot cepivi Moderne in BioNTech/Pfizer," je povedala v intervjuju. Predsednica Komisije je tudi izkoristila priložnost in znižala temperaturo glede nedavnega prepira EU s proizvajalci cepiv glede zamud in pomanjkanja cepiv. "Proizvajalci cepiv so naši partnerji v tej pandemiji," je dejala,"in tudi oni se še nikoli niso soočili s takšnim izzivom".