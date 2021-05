Študija: po dveh odmerkih cepiv Pfizerja in AstraZenece zaščita skoraj 100-odstotna

Cepiva proti novemu koronavirusu so izjemno učinkovita. To je dokazala še ena, tokrat britanska študija, ki je zajela 8.517 oseb, cepljenih s cepivom Pfizerja ali AstraZenece. Več kot 96 odstotkov sodelujočih je protitelesa razvilo že v nekaj tednih po prvem odmerku, po drugem pa je bilo takih skoraj 100 odstotkov.

icon-expand Proizvodnja cepiv v Biontechovem obratu v Mainzu. FOTO: AP

Raziskava, ki so jo opravili na Univerzitetnem kolidžu v Londonu (UCL), se je osredotočila na cepivi proizvajalcev Pfizerja/BioNTecha in AstraZenece, saj so z njimi v Veliki Britaniji največ cepili. Sodelovalo je 8.517 oseb, njihova povprečna starost je bila 65 let. Pred cepljenjem nihče med njimi ni imel protiteles, preverjali pa so, koliko časa traja, da se ta pojavijo. In rezultati so navdušili. 96,42 odstotka sodelujočih je protitelesa razvilo že v 28 do 34 dneh po prvem odmerku, sedem do 14 dni po drugem pa je ta odstotek narasel na 99,08, izsledke raziskave povzema Guardian. Obe cepivi sta se v tem oziru izkazali za enako učinkoviti.

To je "fantastična novica", je komentirala prvopodpisana pod raziskavo dr. Maddie Shrotri. "Več kot devet od desetih oseb v Veliki Britaniji, cepljenih ali s Pfizerjevim ali z AstraZenecinim cepivom, je v mesecu po prvem odmerku razvilo protitelesa. Izjemno, kako dobro ti cepivi delujeta, sploh glede na to, kako hitro so ju razvili. To je pravi podvig znanosti pred najbolj uničujočo pandemijo v zadnjem stoletju," se je navduševala. Ugotovili so še, da sicer začnejo po cepljenju s Pfizerjem protitelesa hitreje nastajati, a se v enem mesecu razlika izniči. Pa tudi, da starejši in bolj nagnjeni k hujšemu poteku bolezni po prvem odmerku razvijejo manj protiteles kot mlajši, po drugem pa razlik ni več. Isto velja za ljudi s pridruženimi boleznimi, kot so rak, diabetes ali srčno-žilna obolenja, ter tiste, ki prejemajo imunosupresivna zdravila.

"Izsledki nas opominjajo, kako pomembno je prejeti oba odmerka, hkrati pa nam dajejo zagotovilo, da so cepiva naš izhod iz pandemije," je dejal eden od vodilnih raziskovalcev na projektu profesor Rob Aldridge. Skupaj z drugimi avtorji pa je podčrtal, da bi morali vsi prejeti oba odmerka, da bi zagotovo bili zaščiteni, še posebej pa to velja za starejše in bolne. Prebolevnikov, ki se jih pri nas cepi le z enim odmerkom, niso posebej omenjali.