Cepivi Pfizerja in AstraZenece učinkoviti proti indijskemu sevu

Kot so zapisali strokovnjaki, bi lahko razliko v učinkovitosti med cepivi pripisali večjemu razmaku med obema odmerkoma pri cepivu AstraZenece. Pfizer namreč drugi odmerek priporoča po treh tednih, švedsko-britanski dvojec pa po štirih do 12 tednih. Cepivo AstraZenece tako potrebuje več časa za doseg maksimalne učinkovitosti.

Rezultati so pokazali, da cepivo ameriško-nemškega dvojca Pfizer in BioNTech dva tedna po prejemu drugega odmerka nudi 88-odstotno zaščito pred simptomatsko boleznijo, cepivo AstraZenece pa je 60-odstotno učinkovito. Obe cepivi sta sicer nekoliko učinkovitejši proti britanski različici: Pfizer nudi 93-odstotno zaščito, AstraZeneca pa 66-odstotno.

Britanska agencija za javno zdravje (PHE) je analizo opravila med 5. aprilom in 16. majem. Študija je vključevala 1054 oseb iz vseh starostnih skupin, pri katerih so s sekvenciranjem potrdili prisotnost indijskega seva.

Po prvem odmerku sta bili cepivi občutno manj učinkoviti, le 33-odstotno, zato znanstveniki poudarjajo pomen drugega odmerka."Zdaj je jasno, kako pomemben je drugi odmerek, da si zagotovimo čim boljšo zaščito pred covidom-19 in njegovimi različicami," je študijo komentiral britanski zdravstveni minister Matt Hancock.

Poleg zaščite pred boleznijo britanska agencija za javno zdravje pričakuje še višjo stopnjo učinkovitosti pri preprečevanju hospitalizacij in smrti. Po ocenah britanskih oblasti je sicer cepljenje v Veliki Britaniji do zdaj preprečilo 13.000 smrti zaradi covida-19 in okoli 39.100 hospitalizacij pri starejših prebivalcih.