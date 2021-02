Cepivo AstraZenece ob večjem razmaku med odmerkoma učinkovitejše

Znanstveniki poročajo o novih dognanjih glede učinkovitosti cepiv proti covidu-19, ki sta ju razvila AstraZeneca in oxfordska univerza ter Pfizer in BioNTech. Glede slednjega pa so ugotovili, da ga je mogoče hraniti pri višjih temperaturah. Cepivo AstraZeneca pa je bolj učinkovito, če je razmak med obema odmerkoma vsaj 12 tednov.

icon-expand Cepivo AstraZeneca. FOTO: AP

V petek so objavili študijo, v kateri je sodelovalo 17.000 ljudi v Veliki Britaniji, Južni Afriki in Braziliji. Ugotovili so, da je cepivo AstraZenece in oxfordske univerze 81-odstotno učinkovito, če od cepljenja s prvim odmerkom do cepljenja z drugim mine najmanj 12 tednov. Če časovni razmak med odmerkoma znaša do šest tednov, pa je samo 55-odstotno učinkovito. "Glede na to, da je razpoložljivost cepiv omejena, bi lahko strategija, da se najprej z enim odmerkom cepi več ljudi, omogočila večjo imunost prebivalstva kot pa cepljenje polovice ljudi z dvema odmerkoma,"je v znanstveni reviji Lancet zapisal Andrew Pollard z univerze v Oxfordu, ki je bil glavni znanstvenik pri razvoju cepiva. Ugotovitve te študije podpirajo strategijo britanske vlade, da med cepljenjem s prvim in drugim odmerkom AstraZenecinega cepiva mine več časa. Slovenska posvetovalna skupina za cepljenje priporoča razmak od devet do 12 tednov.

icon-expand

Cepivo Pfizer mogoče hraniti pri višji temperaturi V reviji Lancet pa so bile objavljene tudi nove ugotovitve o učinkovitosti cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Izraelski znanstveniki so izvedli študijo, v kateri je sodelovalo več kot 9000 zdravstvenih delavcev bolnišnice Sheba v bližini Tel Aviva. Okoli 7000 jih je prejelo en odmerek cepiva, drugi pa še niso bili cepljeni.

Ob primerjanju obeh skupin so ugotovili, da je bilo cepivo v obdobju od enega do 14 dni po prvem odmerku 47-odstotno učinkovito. Po od 15 do 28 dneh pa je učinkovitost narasla na 85 odstotkov. Pfizer in BioNTech sta ob tem sporočila, da njuno cepivo dva tedna ostane stabilno tudi pri temperaturi med minus 25 in minus 15 stopinj Celzija. Trenutno morajo to cepivo hraniti pri temperaturi med minus 80 in minus 60 stopinj Celzija, kar otežuje njegovo dobavo. Nove podatke so že vložili pri ameriškem uradu za hrano in zdravila (FDA), da bi ta popravil svoje dovoljenje za uporabo cepiva.