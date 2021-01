Jeza v EU zaradi zamud AstraZenece, želijo pojasnila, 'kje so bili proizvedeni kateri odmerki'

Napoved AstraZenece, da bo EU dobavila manj cepiva kot dogovorjeno, je (po zamudah Pfizerja in Moderne) sodu izbila dno. Evropska komisarka za zdravje po sestanku s predstavniki podjetja jezno opozarja, da zamuda pri dobavi ni sprejemljiva. "Evropska unija želi natančno vedeti, kateri odmerki AstraZenece so bili kje proizvedeni ter komu so bili – če so bili – dostavljeni," dodaja komisarka. AstraZeneca naj bi do marca namesto 80 milijonov odmerkov dobavila le 31 milijonov.

icon-expand Stella Kyriakides, evropska komisarka za zdravje. FOTO: AP

Članice EU so danes s predstavniki podjetja AstraZeneca razpravljale na zasedanju usmerjevalnega odbora glede napovedanih zamud pri dostavi cepiva. Pred nekaj dnevi je namreč AstraZeneca, katere cepivo naj bi EMA odobrila v tem tednu, sporočila, da namerava v prihodnjih tednih dobaviti "znatno manj doz cepiva", kot je bilo dogovorjeno. Težave z dobavo imata tudi Pfizer in Moderna, katerih cepivi sta v EU že odobreni. Napoved AstraZenece je očitno sodu izbila dno in razjezila evropske politike. Evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakidou je dejala, da današnja pojasnila AstraZenece glede zamud pri dobavi niso bila zadostna. "Evropska unija želi natančno vedeti, kje so bili proizvedeni kateri odmerki AstraZenece ter komu so bili–če so bili–dostavljeni." Zamuda AstraZenece ni sprejemljiva, je dodala in spomnila, da je Evropska unija vnaprej pomagala pri financiranju razvoja cepiva. Skupno je Evropska unija finančno pomagala pri hitrem razvoju več cepiv, za to pa skupno namenila 2,7 milijarde evrov. Napovedala je, da jih bodo morala podjetja, ki proizvajajo cepiva proti covidu-19 v EU, v prihodnje podati obvestilo, kadar koli bodo želela izvoziti cepivo tretjim državam. V to pa ne bodo zajete humanitarne dostave cepiva, je dodala komisarka. "Želimo popolno transparentnost glede izvoza cepiva iz EU," je zapisala komisarka. Vzpostavili naj bi posebni mehanizem za transparentnost nad izvozom cepiva.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je v telefonskem pogovoru z izvršnim direktorjem podjetja Pascalom Soriotom jasno dejala, da EU pričakuje, da bo AstraZeneca spoštovala svoje pogodbene obveznosti. AstraZeneca naj bi v skladu s pogodbo do konca marca dobavila 80 milijonov odmerkov cepiva. A evropski viri so v petek za Reuters dejali, da naj bi podjetje, ki je cepivo razvilo skupaj z oxfordsko univerzo, dostavilo za kar 60 odstotkov manj cepiva oziroma le 31 milijonov odmerkov v prvem četrtletju. Razlog za zamudo naj bi tičal v težavah s proizvodnjo v Belgiji. Skupno je EU z AstraZeneco sklenila pogodbo za 300 milijonov odmerkov cepiva, z možnostjo za dodatnih 100 milijonov odmerkov.

Prav težave in zamude z dobavo cepiv so ena glavnih ovir na poti do cilja, ki si ga je EU zastavila - cepiti 70 odstotkov odraslega prebivalstva do poletja. A analiza Politica je pokazala, da je to - glede na dosedanji tempo cepljenja v državah članicah - skorajda neuresničljivo. Tempo bi se moral povečati za vsaj petkrat za dosego cilja. Glede na dosedanji tempo cepljenja pa bi 70 odstotno precepljenost v Sloveniji dosegli šele leta 2024.

Modernino cepivo učinkovito proti novim sevom Iz Moderne medtem prihaja pozitivna novica. Iz farmacevtskega giganta so sporočili, da je njihovo cepivo proti covidu-19 učinkovito tudi proti nastajajočim sevom, prvič identificiranim v Združenem kraljestvu in Južnoafriški republiki. A bo zaradi previdnosti uvedla klinični program za povečanje imunosti na nastajajoče različice. Testirali bodo dodaten obnovitveni odmerek cepiva proti covidu-19, da bi preučila sposobnost nadaljnjega povečanja titrov nevtralizirajočih protiteles proti nastajajočim sevom. V podjetju so učinkovitost svojega cepiva proti novim različicam koronavirusa ugotavljali v študiji na vzorcih krvi osmih posameznikov, ki so v prvi fazi kliničnega testiranja prejeli dva odmerka cepiva, in vzorcih krvi dveh primatov, ki so ju prav tako cepili z dvema odmerkoma, so zapisali v sporočilu za javnost na spletni strani Moderne. Ugotovili so, da cepljenje sproži nastanek protiteles proti vsem testiranim novim ključnim različicam. Med njimi sta tudi različica B.1.1.7, ki so jo najprej odkrili v Združenem kraljestvu, in različica B.1.351, ki so jo najprej odkrili v Južni Afriki. Pri britanski različici je bila raven protiteles visoka, in sicer na podobni ravni kot pri različicah, znanih pred tem. "Bistvenega vpliva na nevtralizacijo ni bilo opaziti niti pri vseh mutacijah, najdenih na različici B.1.1.7, niti pri določenih zaskrbljujočih ključnih mutacijah," so pojasnili v podjetju.

icon-expand Razvoj cepiva proti covidu-19. FOTO: Moderna Inc.

Pri južnoafriškem sevu pa je bila raven protiteles proti virusu šestkrat nižja kot pri različicah, znanih pred tem. Vendar pa je vseeno dovolj visoka, da nudi zaščito. Posvarili so, da bi lahko nižja raven pomenila potencialno tveganje za to, da bi prej izgubili odpornost na to različico. "Ti novi podatki, ki krepijo naše prepričanje, da Modernino cepivo proti covidu-19 nudi zaščito tudi pred novimi različicami, so spodbudni,"je ob tem dejal izvršni direktor podjetja Stephane Bancel. Ob tem so napovedali preizkušanje še drugega poživitvenega odmerka, tako da bi bili cepljeni s tremi. Začeli so tudi predklinično testiranje poživitvenega odmerka, namenjenega posebej zaščiti pred južnoafriškim sevom. Tudi pri Pfizerju so pred tednom dni zatrdili, da je njihovo cepivo učinkovito proti novim sevom, ki se širijo po svetu. Dobili manj Pfizerjevega cepiva, kot pričakovano V EU sta do zdaj pogojno dovoljenje za promet dobili dve cepivi, najprej podjetij Pfizer in BioNTech, nato pa še podjetja Moderna. Zaradi skromne dobave Moderninega cepiva – do zdaj je v Slovenijo prišlo 1200 odmerkov cepiva tega podjetja, v nedeljo pa pričakujejo še dodatnih 2400 odmerkov – prebivalstvo cepijo zlasti s cepivom Pfizerja.

Do vključno nedelje, 24. januarja, je bilo cepljenih 48.857 ljudi, z dvema odmerkoma 7121. To predstavlja 2,3 odstotka prebivalstva.

Ta je v preteklem tednu v primerjavi s tistimi iz preteklih tednov dobavil le polovično pošiljko. Dobavili so za nekaj več kot 8000 odmerkov cepiva, prejšnje pošiljke so zadostovale za okoli 16.500 odmerkov. Danes smo v Sloveniji pričakovali pošiljko z okoli 21.060 odmerki Pfizerjevega cepiva. A so pri NIJZ pojasnili, da so danes prejeli 19.890 odmerkov oz. 3315 stekleničk cepiva Pfeizer. Današnjo pošiljko Pfizerjevega cepiva bodo uporabili za drug odmerek cepljenja v domovih za starejše in v zdravstvu, ki so bili glede na strategijo cepljenja med prvimi, ki so prejeli cepivo. Po protokolu cepljenja s Pfizerjevim cepivom drugi odmerek sledi po treh tednih, z Moderninim pa po štirih tednih.