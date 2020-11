Cepivo je vse bližje, a ima hudega sovražnika: teorije zarote

Teorije zarote in druge dezinformacije poglabljajo nezaupanje do cepiv, tudi do težko pričakovanega cepiva proti covidu-19, ki bi nam omogočilo vrnitev v "normalno" življenje. Posledice bi lahko bile daljnosežne, lahko se namreč zgodi, da ne bomo dosegli zahtevane stopnje precepljenosti. Da je to resna možnost, kaže raziskava, ki so jo opravili v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike. Manj kot 55 odstotkov sodelujočih je odgovorilo, da se nameravajo vsekakor cepiti. 55 odstotkov pa je tista meja, ki po ocenah strokovnjakov še omogoča "čredno imunost".

"Cepiva delujejo le, če jih ljudje jemljejo. Dezinformacije izkoriščajo že obstoječo tesnobo in negotovost zaradi novih cepiv pa tudi zaradi novih platform, ki se uporabljajo za njihov razvoj," je komentirala soavtorica raziskave Heidi Larson, profesorica na Londonski šoli za higieno in tropsko medicino. V raziskavi je sodelovalo 8000 oseb. Po 3000-im na vsaki strani Atlantika so med junijem in avgustom redno prikazovali dezinformacije, ki se tudi sicer širijo po družbenih omrežjih. 1000 sodelujočih v vsaki državi pa je bilo v kontrolni skupini, ta je dobivala prave, znanstveno utemeljene informacije. Preden so jih izpostavili zavajajočim podatkom, je 54 odstotkov vprašanih iz prve skupine v Veliki Britaniji odgovorilo, da se bodo zagotovo cepili. V Združenih državah je bil ta odstotek nižji (41,2). Pozneje pa se je število prepričanih v Veliki Britaniji znižalo za 6,4, v ZDA pa za 2,4 odstotka. Študijo so objavili le par dni potem, ko sta Pfizer in BioNTech naznanila, da se je cepivo, ki ga skupaj razvijata, v tretji fazi kliničnih testiranj izkazalo za 90-odstotno učinkovito. Testiranja sicer še potekajo.