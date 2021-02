FDA: Cepivo podjetja Johnson & Johnson učinkovito proti hudim oblikam covida-19

Ameriški urad za hrano in zdravila (FDA) je potrdil veliko učinkovitost enega odmerka cepiva proti novemu koronavirusu, ki ga je razvilo ameriško podjetje Johnson & Johnson. Učinkovito je tudi pri bolj nalezljivih primerih južnoafriškega in brazilskega seva. Medtem pa so iz drugega ameriškega farmacevtska podjetja Moderne sporočili, da so začeli testiranje poskusnega cepiva proti mutacijam novega koronavirusa. Hkrati preizkušajo, ali bi morda proti novim različicam virusa zadostovalo cepljenje s tremi namesto z dvema odmerkoma cepiva.

Izsledki kliničnih preizkusov cepiva podjetja Johnson & Johnson, izvedenih v ZDA, Južni Afriki in Braziliji, so pokazali, da je bila njegova učinkovitost v primerih hude oblike virusa povsod "podobno velika", vendar je bila zaščita pred zmernimi oblikami nekoliko nižja v Južni Afriki in Braziliji, saj so tam že prevladale nove različice novega koronavirusa. Obsežne klinične preizkuse so opravili na skoraj 44.000 osebah. Cepivo je bilo pri hudih oblikah bolezni v ZDA 85,9-odstotno učinkovito, pri hudih oblikah v Afriki 81,7-odstotno in v Braziliji do 87,6-odstotno učinkovito. "Čeprav je v splošnem učinkovitost v Južni Afriki, kjer je med študijo prevladovala različica B.1.3.5, manjša, je učinkovitost pri hudih oziroma kritičnih oblikah podobno velika v ZDA, Južni Afriki in Braziliji," so pojasnili na FDA.

V državah, v katerih so bila opravljena klinična preizkušanja, je bila učinkovitost cepiva 28 dni po cepljenju pri hudih oblikah bolezni 85,4-odstotna, pri zmernih oblikah covida-19 pa 66,1-odstotna. Med udeleženci, ki so prejeli cepivo, ni bilo smrtnih primerov in po 28 dneh po cepljenju ni bilo nobenega sprejema v bolnišnico. Prošnjo za izredno odobritev tega cepiva bo v petek obravnaval posebni odbor zunanjih strokovnjakov, ki bo dal priporočilo, FDA pa bo potem sprejela odločitev. Cepivo podjetja Johnson & Johnson si tako lahko utre pot, da postane tretje odobreno cepivo v ZDA, kjer so do zdaj odobrili že cepivi ameriške Moderne ter ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Uradnik Bele hiše še dejal, da naj bi, če bo FDA konec tedna odobrila uporabo cepiva, med zdravstvene ustanove razdelili tri milijone tega cepiva. Pri podjetju pa pravijo, da nameravajo, v skladu z dogovorom, do konca marca ZDA dostaviti 20 milijonov odmerkov, do konca junija pa 100 milijonov odmerkov cepiva. Moderna začela testiranje cepiva, prilagojenega na mutacije novega koronavirusa Moderna pa za letos napoveduje svetovno proizvodnjo 700 milijonov odmerkov cepiva, kar je 100 milijonov več, kot je znašala prejšnja napoved. Ob gradnji dodatnih proizvodnih zmogljivosti namerava Moderna v letu 2022 proizvesti 1,4 milijarde odmerkov cepiva proti covidu-19. Od vseh mutacij novega koronavirusa najbolj skrbi južnoafriška, in poskusno cepivo Moderne, ki ga bo ameriški nacionalni inštitut za zdravje preizkusil na nekaj sto prostovoljcih, je namenjeno predvsem njej.

V ZDA se je po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom do zdaj okužilo 28,3 milijona ljudi. Novih okužb je bilo v sredo nekaj več kot v torek – 71.400. Do srede zvečer je umrlo 505.800 ljudi, med njimi tudi 64-letna sestra županje Washingtona Muriel Bowser. Samo v sredo so v ZDA našteli 2350 smrtnih primerov zaradi covida-19, kar je precej več kot zadnjih nekaj dni. Največ mrtvih je v Kaliforniji (51.000), New Yorku (47.000) in Teksasu (43.000). Ameriška vojska je pred dnevi odprla svoj prvi center za cepljenje v Los Angelesu, v sredo še po enega v New Yorku in Teksasu, prihodnji teden prideta na vrsto Pensilvanija in Florida. Vojska bo imela sto takih centrov po ZDA.

Predsednik ZDA Joe Biden je napovedal, da bo vlada v kratkem med Američane razdelila 25 milijonov zaščitnih mask, ki so bile izdelane v ZDA. Biden državljane prosi, naj nosijo maske, zaukazal pa jih je na vseh območjih, za katera je pristojna zvezna vlada.

