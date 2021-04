Kacin: Težko je pričakovati, da bi se Sputnik v Evropi pojavil pred koncem junija

"Zaupanje v cepljenje je na visoki ravni, ker sicer se ljudje ne bi cepili," je v oddaji 24UR ZVEČER trdil nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin. "Smo pa imeli problem, ki se imenuje pooblaščenec za informacije javnega značaja. Ta je kot institucija blokiran 140.000 prijav in ni dovoljeval vpogleda v to bazo podatkov. Šele prejšnji teden je prišlo do deblokade, po tem ko sem povzdignil glas in povedal, da to nikakor ni v dobro ljudi. Vsi ti tedni, meseci so šli v nič, ker se je ta institucija tako odločila in blokirala."NIJZ je sedaj pripravil program, preko katerega mora znova kontaktirati vse , ki so se prijavili, in jih po navodilu te institucije vprašati, ali se želijo cepiti, še dodaja Kacin.

Bo nova aplikacija vplivala na časovnico cepljenja, na izvedbo strategije? "Na izvedbo strategije bi morala vplivati, zato se že toliko časa trudimo deblokirati to nesrečno bazo podatkov, 140.000 prijav. V maju se bo to lahko upoštevalo. Žal šele ali pa že."

Kako pa bo tožba EU zoper AstraZeneco vplivala na prihodnje dobave in našo cepilno strategijo? "Pogodbo je sklenila Evropska komisija. Sporazum zahteva od AstraZenece, da nam v prvem četrtletju dobavi 120 milijonov odmerkov. Dobavila je samo 30, dolguje nam 90 milijonov. In v tej tožbi zahtevamo, da se izpolni obljuba."