Na 30.000 prostovoljcih se je začela zadnja faza testiranja cepiva Moderne

V ZDA se je začela tretja in zadnja faza testiranja cepiva proti koronavirusu, ki ga razvijata podjetje Moderna in ameriški Nacionalni inštitut za zdravje. Gre za cepivo, ki je v prvi fazi, ko so ga preizkusili na 45 mladih in zdravih prostovoljcih, pokazalo dobre rezultate. Druga faza testiranja je vključevala večje število prostovoljcev, med katerimi so bili tudi starejši.

Danes pa so začeli s tretjo fazo, najobsežnejšo raziskavo cepiva proti covid-19 na svetu. Vključuje kar 30.000 ljudi. Prostovoljci bodo prejeli dva odmerka cepiva, pri tem pa ne bodo vedeli, ali so prejeli pravo cepivo ali placebo. Znanstveniki bodo nato pozorno spremljali obe skupini prostovoljcev, ki bodo medtem živeli kot običajno in hodili po vsakdanjih opravkih. Predvsem jih bo zanimalo, v kateri skupini se bo pojavili večje število okužb - še posebej, če prostovoljci živijo na območjih, kjer se virus širi nenadzorovano, poroča AP."Nažalost imamo trenutno v ZDA veliko število okužb, zato lahko dobimo odgovor na to vprašanje," je za AP dejal Anthony Fauci z Nacionalnega inštituta za zdravje. Zagotovil, da nas bo prav to cepivo zaščitilo pred virusom, ki je zajel ves svet, kljub pozitivnim rezultatom iz prvih faz testiranja, ni. Množična testiranja so sicer izjemno pomembna ne le za potrditev, ali je cepivo učinkovito, temveč tudi za preverjanje varnosti cepiva in njegovih morebitnih stranskih učinkov.

icon-expand Prostovoljci bodo prejeli dva odmerka cepiva. FOTO: AP

Med prostovoljci je tudi medicinska sestra iz New Yorka Melissa Harting, ki je prvi odmerek cepiva prejela v ponedeljek zjutraj. Pravi, da je zanjo zelo pomembno, da lahko prispeva k izkoreninjenju virusa. V tem mesecu so se začela tudi testiranja cepiv, ki jih razvijata Kitajska (ta cepivo testira v Braziliji) in znanstveniki z oxfordske univerze. Prav slednje bodo v avgustu začeli preizkušati tudi v ZDA, septembra naj bi sledil preizkus cepiva Johnson & Johnson in oktobra Novavax.