Cepivo Moderne po zadnjih podatkih s kar 94,5-odstotno učinkovitostjo

Danes je 'velik dan za znanost in človeštvo', je ob rezultatu, ki kaže, da cepivo družb Pfizer in BioNTech daje 90-odstotno zaščito pred novim koronavirusom, prejšnji teden dejal izvršni direktor PfizerjaAlbert Bourla. Družbi nameravata za odobritev uporabe cepiva zaprositi do konca meseca.

Zdaj pa iz ZDA prihajajo še bolj spodbudne novice, saj je po podatkih Moderne njihovo cepivo kar 94,5-odstotno učinkovito. "To so zelo vznemirljivi rezultati,"je dejal dr. Anthony Fauci, vodilni epidemiolog v državi. "Bolje ne more biti, 94,5 odstotkov je res izjemno število."

Moderna je za rezultate izvedela v nedeljo popoldan, ko so govorili s člani neodvisne komisije za varnost in nadzor podatkov, ki analizira njihove podatke iz kliničnih študij. "To je bil eden izmed najboljših trenutkov v mojem življenju in karieri. Res je neverjetno, da lahko razvijamo to cepivo in vidimo, kako učinkovito prepreči simpatomatsko bolezen,"je dejal dr. Tal Zacks, ki je zadolžen za razvoj cepiva v podjetju.

Cepljenje se bi lahko začelo v drugi polovici decembra, je napovedal Fauci, načrtujejo pa, da bodo prvo cepili rizične skupine, za preostanek populacije pa bi cepivo lahko bilo na voljo spomladi.

V raziskavah Moderne je sodelovalo 30.000 prostovoljcev. Polovica jih je prejela zgolj odmerek solne raztopine, torej placebo, medtem ko je druga polovica prejela dejansko cepivo. V prvi skupini je covid-19 razvilo 90 ljudi, 11 med njimi resnejšo obliko bolezni, v drugi pa je zbolelo le pet ljudi, nihče od njih resneje.

Podjetje trdi, da cepivo nima nobenih resnih stranskih učinkov. Manjši odstotek tistih, ki so ga prejeli, je imelo glavobol ali pa bolečine v telesu.